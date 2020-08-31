Штаб Тихановской анонсировал ее обращение к Совбезу ООН

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена обратиться к Совету безопасности ООН 4 сентября. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на штаб Тихановской.

По информации издания, она обратится к Совбезу ООН по видеосвязи и сделает это по приглашению эстонской стороны, которая входит на данный момент в состав отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа.

Ранее Светлана Тихановская заявляла, что попросила главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу поднять вопрос об угрозах в адрес членов Координационного совета оппозиции перед Совбезом ООН.

«Международное общество обязано уважать права белорусского народа и защищать тех, кто нуждается в защите, от возможных угроз и незаконного преследования», — поясняла Тихановская.

Согласно данным ЦИК Белоруссии, победу на выборах 9 августа одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого отдали более 80% голосов. Тем не менее сторонники оппозиции заявили о массовой фальсификации результатов. После этого в Белоруссии не прекращаются акции протеста и задержания митингующих.