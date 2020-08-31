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Штаб Тихановской анонсировал ее обращение к Совбезу ООН

10:41 31.08.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена обратиться к Совету безопасности ООН 4 сентября. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на штаб Тихановской.

По информации издания, она обратится к Совбезу ООН по видеосвязи и сделает это по приглашению эстонской стороны, которая входит на данный момент в состав отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа.

Ранее Светлана Тихановская заявляла, что попросила главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу поднять вопрос об угрозах в адрес членов Координационного совета оппозиции перед Совбезом ООН.

«Международное общество обязано уважать права белорусского народа и защищать тех, кто нуждается в защите, от возможных угроз и незаконного преследования», — поясняла Тихановская.

Согласно данным ЦИК Белоруссии, победу на выборах 9 августа одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого отдали более 80% голосов. Тем не менее сторонники оппозиции заявили о массовой фальсификации результатов. После этого в Белоруссии не прекращаются акции протеста и задержания митингующих.

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Кризис в Белоруссии
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Комментарии читателей
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31.08.2020, 12:50
Гость: IgS

лучший совет ей уже дал Высоцкий: пусть напишет в Спортлото.
31.08.2020, 12:32
Гость: Реалло

У неё что в голове?
зелененькие доллары и эйфория вдруг вознесшегося ничтожества.Типа одурения от халявного выигрыша в казино :)
31.08.2020, 12:30
Гость: Юляша

Господи,только представить себе в страшном сне отдать Белоруссию в ручки вот такой полуфашистской мокрице и ее хозяевам...да лучше любая ядерная война.Это я как 100% белоруска пишу.
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