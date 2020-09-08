Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

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Военно-морские силы ряда стран НАТО проведут на Крайнем Севере операцию с целью демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ВМС Великобритании.

Утверждается, в морской операции под британским командованием примут участие фрегат типа 23 Sutherland и танкер Tidespring ВМС Соединенного королевства. Также будут задействованы эсминец ВМС США USS Ross типа "Арли Берк" и норвежский фрегат Thor Heyerdahl при поддержке датского патрульного самолета.

"Великобритания, США, Дания и Норвегия сотрудничают с целью повышения нашей готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании", - говорится в заявлении британского флота.

Отмечается, что данная операция станет продолжением майской операции Великобритании и США, в ходе которой в акватории Баренцева моря был развернут британский фрегат Kent.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что стремление НАТО продемонстрировать силу, увеличивая интенсивность разведывательных действий блока у границ России, вызывает обеспокоенность у Москвы.