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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

07:50 8.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Военно-морские силы ряда стран НАТО проведут на Крайнем Севере операцию с целью демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ВМС Великобритании.

Утверждается, в морской операции под британским командованием примут участие фрегат типа 23 Sutherland и танкер Tidespring ВМС Соединенного королевства. Также будут задействованы эсминец ВМС США USS Ross типа "Арли Берк" и норвежский фрегат Thor Heyerdahl при поддержке датского патрульного самолета.

"Великобритания, США, Дания и Норвегия сотрудничают с целью повышения нашей готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании", - говорится в заявлении британского флота.

Отмечается, что данная операция станет продолжением майской операции Великобритании и США, в ходе которой в акватории Баренцева моря был развернут британский фрегат Kent.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что стремление НАТО продемонстрировать силу, увеличивая интенсивность разведывательных действий блока у границ России, вызывает обеспокоенность у Москвы.

Темы: Армии иностранных государств
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.09.2020, 16:40
Гость: Ой, правда?

1612 - по приглашению боярской думы...
1715 - по приглашению Петра Лексеича (нападение на Швецию)
1812 - приглашали аж с 1798...1805, 1807...
1914 - не приглашали, но напросились..

А чего 1939-й забыл?
08.09.2020, 13:48
Гость: Жириновец

Понимаете, каждый век мы с друзьями ходим на Россию. Это у нас такая традиция…
1612 г.
1715 г.
1812 г.
1914 г...
08.09.2020, 13:45
Гость: личный опыт

отморозят причинные места, в ЕСЧП потом жаловаться пойдут.
08.09.2020, 12:50
Гость: IgS

Не замерзли бы. А то опять Россию обвинят.
08.09.2020, 12:30
Гость: gvozd

демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ВМС Великобритании.
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мы наблюдаем эту "приверженность" великобритании, всякий раз когда корабли рф проходят мимо острова.. - истерика с битьем посуды..
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