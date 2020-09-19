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Трамп обвинил Россию в похищении технологий для гиперзвукового оружия

11:35 19.09.2020
Фото со страницы Дональда Трампа в соцсети

Россия создала свое гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию о подобных технологиях от администрации его предшественника Барака Обамы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Вы знаете, у них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая, я называю ее супер-пупер. Она в пять раз быстрее обычной ракеты. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость... Но Россия получила эту информацию от администрации Обамы, Россия похитила эту информацию. Вы об этом знали, вы знали? Россия получила эту информацию и потом создала ее [ракету]", - приводит его слова ТАСС.

Трамп также заявил, что США обладают самым мощным в мире оружием, отказавшись уточнить, о чем именно идет речь. "Мы создали наиболее мощное оружие, известное человечеству. Это правда", - сказал он. "Я лишь говорю, что у нас есть самое мощное оружие в мире, и я даже не буду говорить, что это за тип оружия. Вам лучше об этом и не знать. И не дай бог, чтобы нам когда-либо пришлось его использовать. Но у нас есть наиболее мощное оружие из всего, что когда-либо было создано человеком", - заявил американский президент. 

Темы: Дональд Трамп, Россия, Военные технологии
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Комментарии читателей
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19.09.2020, 14:47
Гость: Э-эх,

этот путен обманул наивного бедолагу трампа, всех его референтов и разведку!
Повелись, бедные, на пропаганду.
А это происходит от ихней порядочности и честности. Не верят в душе в то, что люди способны на обман!
А Вам бы только надсмехаться. Какой Вы...
19.09.2020, 14:46
Гость: Гость

Расскажу историю. В одной деревне жило два крестьянина - богатый и бедный, которого все звали Голый Иван. И вот когда богатый шёл с рыбалки, его все спрашивали - сколько рыбы наловил. Тот сразу начинал ныть - мол почти ничего не наловил - вот такую, показывая при этом мелюзгу, а сам целую корзину за спиной еле тащит. А Голый Иван, когда шёл с рыбалки, то всегда хвалился, сколько рыбы он поймал - мол воооот такая. Хотя в корзине при этом пусто - всего пару замухрышек. Мораль надеюсь понятна. Кстати, это реальная история из жизни. Все это чем-то напоминает ситуацию, когда человек купил в кредит квартиру, машину, дачу и строит при этом из себя непонятно что. Да, возможно эта несчастная бабка пенсионерка и живёт на копеечную пенсию, зато в своей квартире. По крайней мере у неё хотя бы квартира своя есть. А что есть у вас, кроме понтов и кредитов? И что будет, когда в один прекрасный момент вы не сможете их отдавать, а этот момент уже наступит очень скоро. А тогда что - чем платить будете, деньги ведь уже все проедены. Вот это и есть самое страшное оружие в мире...
19.09.2020, 14:42
Гость: Вик

А ещё инопланетяне украли у США технологии летающих тарелок!!! А вы не знали!!!
19.09.2020, 13:48
Гость: Самое мощное оружие США

Это COVID-19 или его новые разработки...
Они уже продемонстрировали его всему миру!
Но, об этом вслух НЕ ГОВОРЯТ.
Говорят о пандемии, о мутациях Коронавируса , о чем угодно кроме правды!!!
А правда известна : США и их кураторы из "мирового Правительства" хотят уничтожить бактериологическим оружием (Коронавирус и пр.) бОльшую часть человечества.
/
Не останавливаются эти УБЛЮДКИ даже перед уничтожением своих СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ - афроамериканцев и стариков!
19.09.2020, 13:39
Гость: советский инженер

Это не военный и не политический и не юридический даже а чисто философский вопрос: как можно украсть то чего нет? Если у американцев этой ракеты нет - как можно украсть её технологии? Всё это восхваление себя любимых и очернение России - такое же как истории со Скрипалями и Навальным. Может они ещё и санкции за "кражу" введут? И так уже в санкционных маньяков превратились.
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