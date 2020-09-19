Трамп обвинил Россию в похищении технологий для гиперзвукового оружия

11:35

Россия создала свое гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию о подобных технологиях от администрации его предшественника Барака Обамы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Вы знаете, у них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая, я называю ее супер-пупер. Она в пять раз быстрее обычной ракеты. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость... Но Россия получила эту информацию от администрации Обамы, Россия похитила эту информацию. Вы об этом знали, вы знали? Россия получила эту информацию и потом создала ее [ракету]", - приводит его слова ТАСС.

Трамп также заявил, что США обладают самым мощным в мире оружием, отказавшись уточнить, о чем именно идет речь. "Мы создали наиболее мощное оружие, известное человечеству. Это правда", - сказал он. "Я лишь говорю, что у нас есть самое мощное оружие в мире, и я даже не буду говорить, что это за тип оружия. Вам лучше об этом и не знать. И не дай бог, чтобы нам когда-либо пришлось его использовать. Но у нас есть наиболее мощное оружие из всего, что когда-либо было создано человеком", - заявил американский президент.