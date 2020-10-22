Зеленского обвинили в предательстве интересов Украины
Глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрей Лесик раскритиковал работу президента Украины Владимира Зеленского.
По мнению Лесика, Зеленский делает упор на вступление Украины в ЕС и НАТО в ущерб другим интересам страны, пишет РИА Новости. Он назвал курс на сближение с ЕС и НАТО преступным.
В частности он подверг критику политику Зеленского в отношении Донбасса, назвав действия киевских властей "хождением по кругу".
"Прекрасно понимаю, все, что он смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами", — резко высказал он.
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев завил, что Украина может исчезнуть как государство, если президент Владимир Зеленский сохранит свой пост. По его словам, действия главы государства могут привести к передаче судебной власти "в руки иностранных государств".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот что бывает, когда нет под рукой "Новичка".
Стали наблюдать сопровождающие президента Украины в последних его визитах в Брюссель и Анкару. Первое, что произносит господин Зеленский при встрече с официальными лицами, это "Я не лох!". Причем выкрикивает он это несколько раз, затем успокаивается и начинает обещать вступить в ЕС и НАТО.
Да вроде и продавать уже нихтс , всё давно продано кондитером. Ура, союз кондитера и клоуна спасут Неньку! Сгинь проклятый метельщик
А что ?Носатый зелик - проф.клоун,сегодня он кривляется под деньги своего нынешнего БигБосса - маразматичного старикашки байдона.И его,и вашего бендер-мнения,собственно никто и нигде и НЕ спрашивает :))вы не заметили,господин скакун ?
так и должно было быть.
А вот это перец
"бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев завил, что Украина может исчезнуть как государство, если президент Владимир Зеленский сохранит свой пост"
мне удивителен.
Не , вроде как все правильно с одной стороны.
А с другой, Зеленский ничем не хуже и не лучше прежних президентов незалежной.
будто Порошенко не стремился в ЕС.
Болтать не пахать.
Мураевы сделать ничего не могут кроме делать заявления.А это легко.