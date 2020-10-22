Зеленского обвинили в предательстве интересов Украины

12:21 22.10.2020

Глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрей Лесик раскритиковал работу президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению Лесика, Зеленский делает упор на вступление Украины в ЕС и НАТО в ущерб другим интересам страны, пишет РИА Новости. Он назвал курс на сближение с ЕС и НАТО преступным.

В частности он подверг критику политику Зеленского в отношении Донбасса, назвав действия киевских властей "хождением по кругу".

"Прекрасно понимаю, все, что он смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами", — резко высказал он.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев завил, что Украина может исчезнуть как государство, если президент Владимир Зеленский сохранит свой пост. По его словам, действия главы государства могут привести к передаче судебной власти "в руки иностранных государств".