Лукашенко объяснил причину закрытия границ Белоруссии

16:22 5.11.2020

С 29 октября Минск ограничил въезд в республику через наземные пункты пропуска. Это коснулось "отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и с Украины".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие границ связано с эпидемиологической обстановкой. Он отметил, что принятое решение является временным и не содержит политических причин, пишет РИА Новости.

Глава государства заявил, что главное богатство страны — здоровье и жизни людей, а эпидемическая ситуация в мире развивается по одному из самых негативных сценариев.

"Я имею в виду не рекордные цифры заболеваемости в большинстве европейских государств. И даже не полный локдаун в некоторых странах. Очевидно, что ущерб экономикам будет нанесен серьезный, но сейчас думать следует не о нем", — подчеркнул он.

