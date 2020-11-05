Лукашенко объяснил причину закрытия границ Белоруссии

С 29 октября Минск ограничил въезд в республику через наземные пункты пропуска. Это коснулось "отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и с Украины".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие границ связано с эпидемиологической обстановкой. Он отметил, что принятое решение является временным и не содержит политических причин, пишет РИА Новости.

Глава государства заявил, что главное богатство страны — здоровье и жизни людей, а эпидемическая ситуация в мире развивается по одному из самых негативных сценариев.

"Я имею в виду не рекордные цифры заболеваемости в большинстве европейских государств. И даже не полный локдаун в некоторых странах. Очевидно, что ущерб экономикам будет нанесен серьезный, но сейчас думать следует не о нем", — подчеркнул он.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.11.2020, 19:15
    Гость: Русский

    ...вот такого варвара вырастил... лично ВВП. Ибо без России, Лука давно бы ушел "на пенсию" и белоруссия не переживала бы такие тяжелые времена, как сейчас. Однозначно.

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