Британский словарь Collins назвал «локдаун» словом 2020 года

12:50 10.11.2020

Согласно исследованию Collins Dictionary, слово «коронавирус» в английском языке в 2020 году стали употреблять в 35 тысяч раз чаще, чем годом раньше, но более важным стало изменение значения слова «локдаун». Именно оно было названо словом года.

В словаре Collins дается определение локдауна: введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ в общественные места. Лексикографы подсчитали, что в текущем году слово «локдаун» использовали более 250 тысяч раз — в прошлом году всего около 4 тысяч.

Автор статьи, писатель Дэвид Шариатмадари поясняет, что прежде это слово относилось к тюремному словарю и означало ситуацию, когда арестантов запирали в камерах из-за беспорядков в крыле тюрьмы. «2020 год – это год, когда значение этого слова безвозвратно изменилось: в сознании большинства людей локдаун теперь является мерой общественного здравоохранения — ее использование возросло в несколько раз с 2019 года», — сказал Шариатмадари.

В число других популярных слов 2020 года вошли: социальная дистанция, самоизоляция и отпуск без содержания.