Тайна убийства иранского профессора: Главные версии экспертов

Почерк теракта в Тегеране выдаёт израильские спецслужбы. Об этом открыто говорят аналитики по всему миру. А ведь это само по себе показатель

Убитый в Иране физик-ядерщик Мохсен Фахризаде стал лишь очередной фигурой в мартирологе иранских учёных, ликвидированных в ходе террористических актов. Правда, это убийство отличается фантазией и изобретательностью. Которые и показывают больше всего, что заказчиком преступления очевидно является государство Израиль, а исполнителем – израильские спецслужбы.

Такое мнение высказал один из имевших дело со спецслужбами специалист, разобравший по просьбе Царьграда умысел, замысел и исполнение теракта.

И в тумане теракта видны тени



Да, не пойман – не вор. Но именно если без имён и фактов, то и бремени доказательств нести не требуется. Достаточно проанализировать, кому выгодно – раз, и определиться с почерком совершённого акта – два. И тогда даже в том плотном дезинформационном тумане, в который по методике всех спецслужб иранцы стараются сейчас закутать убийство Фахризаде, можно увидеть тени, говорящие о многом. Если не обо всём.

Первое, что нужно проанализировать – состояние ядерной программы Ирана. Ну, коли уж речь идёт об убийстве физика-ядерщика. Причём не единичном, а полностью вписывающемся в ряд аналогичных деяний.

Профессор Тегеранского университета имени имама Хусейна, физик Масуд Али Мохаммади погибает в январе 2010 года в результате подрыва взрывного устройства, закреплённого на припаркованном рядом с его автомобилем мотоцикле. Изобретательно и… дерзко – нужно было близко к месту действия наблюдать за обстановкой, чтобы точно синхронизировать акцию.

В том же году, только в ноябре, опять в Тегеране был убит профессор отдела ядерных разработок Тегеранского университета Бехешти Маджид Шахриари. Его коллега Ферейдул Аббаси Давани, в области ядерной физики работающий в интересах Министерства обороны Ирана, получил серьёзные ранения. Тоже не фанатик обкуренный, с поясом шахида, поработал – обоих взрывали в собственных машинах.

Январь 2012 года. Снова в результате не азиатского, но европейского по почерку теракта погибает сотрудник ядерного центра в городе Натанз Мустафа Ахмади Роушан. Ему в салон автомобиля с проезжающего мимо мотоцикла подбросили взрывное устройство. Преступники сумели скрыться, что говорит о прекрасном знании ими местности и многомесячном, если не многолетнем пребывании в Тегеране той агентуры, которая вывела их в безопасное место.

В случае с Масудом Али Мохаммади иранские спецслужбы доложились о том, что нашли организатора его убийства. Им был назван некто Маджид Джамали Фаши, которого обвинили в работе на израильскую разведку "Моссад". И казнили. Насколько обвинения обоснованы и насколько связаны с данным преступлением – вопрос третий, но наименование метазаказчика в любом случае прозвучало. Да и изобретательность и своеобразная красота при простоте исполнения теракта тоже строго указывает на почерк израильтян.

Как "исполнили" Мохсена Фахризаде



Вот с этим пока неясно. Информация поступает дозированная, причём и эти дозы уже на выходе имеют явные искажения. Однако чего никакие умолчания и искажения скрыть не могут – это высочайшего уровня организации теракта. Первая машина с охраной несколько оторвалась, вроде бы проверить обстановку впереди. После этого автомобиль с учёным был обстрелян из пулемёта, а вторая машина охраны подорвана выстрелом из гранатомёта.

В этой версии отмечается перестрелка между – внимание! – пятью нападавшими и телохранителями Фахризаде. Один из них то ли пытается загородить учёного собою и получает смертельные четыре пули, то ли просто попадает под раздачу. Погибают и трое нападавших, а одного якобы даже берут в плен.

Вторая версия утверждает, что профессор-ядерщик был убит... вовсе из дистанционно управляемого пулемёта! Там тоже фигурируют три машины, первая машина эскорта тоже отрывается, тоже начинается обстрел машины Фахризаде. Далее появляются странности. Водитель профессора не рвёт, как предписано всеми инструкциями, свою машину на всех парах из зоны обстрела.

Нет, но зато сам профессор, "привлечённый", как пишут, звуками попадания пуль в машину, выходит из неё, после чего и получает по себе очередь из автоматического стрелкового оружия, управлявшегося дистанционно. Затем автомобиль Nissan, из которого вели огонь, взорвался. Ни одного нападавшего, ни их тел не обнаружили. Учёный, получивший две пули в бок и одну в спину, скончался через некоторое время в госпитале.

Вторая версия озвучивается со ссылкой на иранские спецслужбы и даже Совет безопасности страны. Даёт ли это уверенность в её истинности? Ну, скажем так, весьма слабую. Это где видано, чтобы при обстреле на дороге охраняемое лицо выходило из машины поглазеть, что происходит? Кто его выпустит из автомобиля? Не говоря уже о том, что сам автомобиль в это время должен на 150 км/ч рвать прочь от места обстрела!

Да и первая версия... ну, не играет. Однако у обеих есть то общее, что и там, и там просматривается очень высокая и очень профессиональная организация нападения. С многомесячной предварительной работой, задействованием глубокой агентуры и высоким классом исполнителей. К тому же настолько ценных, что им обеспечивают надёжный отход. Хотя иранская контрразведка, утверждают информированные специалисты, весьма и весьма не зря ест свой хлеб.

И традиции у неё никак не менее древние и серьёзные, нежели у израильской разведки. В разы проще было бы задействовать пару шахидов в тапках или встречный грузовик с тротилом. Сравним – так, для памяти: даже в Чечне теракты так и организовывались, хотя и до генералов добирались, и даже до главы республики. А тут – эвон какое изящество!

Или же – строгая целенаправленность? С гарантией результата в сто процентов?

Что могут профессора



Ну, а коли так, то слова главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о "серьёзном указании на причастность Израиля, которая говорит об отчаянной воинственности преступников", – уже не звучат как дежурное политическое заявление.

Ведь почему опасны иранские физики-ядерщики? Потому что могут изобрести атомную бомбу? Ерунда! – они давно её изобрели. И не сами, а с помощью. Проблема, однако, не в идее. И даже не в технологиях. А – в технологических процессах. В тонких особенностях производства ядерного материала для именно ядерной бомбы. И вот для поиска, оценки, управления этими тонкостями и необходимы не просто инженеры и специалисты, но именно учёные-ядерщики.

Знающие конкретику именно данных, ими управляемых процессов. Убери эти "головы" из управления – оно останется парализованным, покамест новые учёные не проведут весь процесс уже через свои мозги, чтобы повести его дальше.

Недаром в своё время атомщиков и ракетчиков, едва они выходили на уровень практического руководства конкретными шагами, отправляли во всякие номерные Арзамасы, Красноярски и Челябински, где за недоступным периметром им уже ничто не угрожало.

А какими же процессами управляют иранские ядерщики? Полного ответа на этот вопрос не знают ни инспекторы МАГАТЭ, ни американцы, ни даже израильтяне. Но зато мы можем судить об уровне развития иранских ядерных технологий по тому решению, которое принял на волне обиды и гнева иранский парламент.

Оговорив, что всего лишь придают двойную срочность законопроекту о "Стратегическом плане действий по отмене санкций", то есть требуют от руководства страны ускоренного достижения договорённостей о снятии санкций – на что, понятно, США не пойдут, – парламентарии в качестве альтернативы проводят решение возобновить ядерную программу. А конкретно – начать доведение обогащения урана до уровня в 20%, производя такого обогащённого урана не менее 120 кг в год.

Что это значит на деле? А это значит, что иранцы это уже умеют. И у них есть уже потребное оборудование – центрифуги и проч. – чтобы такого уровня добиться.

А это, в свою очередь, значит, что иранцы технологически вышли на новый уровень технологий производства ядерных материалов, по сравнению с тем, на котором производится "мирный атом". То есть с уровнем обогащения 3,67%.

А коли так, то они вышли на уровень технологий и оборудования, которые позволяют обогащать уран-235 до "оружейного" уровня – 95%.

То есть Иран на саму бомбу уже вышел. Осталась техника. С деталями. Для работы с которыми и нужны ядерщики-профессора. А следующие – для создания реакторов, где бы из обогащённого урана вырабатывался необходимый для бомбы плутоний. А другие профессора нужны для создания полноценного радиохимического производства, чтобы на выходе получался плутоний металлический, которым бомба и снаряжается...

Вот и виден заказчик…



Собственно, если без изысков, то для начала достаточно и урановой бомбы. Первой бомбой, что была использована против людей, была как раз урановая. Именно таковую американцы сбросили на Хиросиму в 1945 году. И, конечно же, совершенно понятно, что даже такой будет вполне достаточно Израилю...

А кому ещё? В конце концов, именно с ним Иран ведёт сегодня священную войну. Причём по всему спектру – и конкретно боевые действия, и идеологическую, и религиозную, и политическую, и информационную. Война ведётся покамест дистанционно. И Израиль в ней покамест побеждает. Даже в том, что сумел начать сколачивать – с помощью США Трампа, правда, – коалицию с арабскими странами. Направленную строго против Ирана как общего врага.

Иран достаёт Израиль только опосредованно – через своих прокси в образе "Хизбаллы" и кое-каких палестинских движений. Но это всерьёз еврейскому государству не угрожает. Слишком велика разница и в военных, и в специфических потенциалах между ним и, в общем, городскими партизанами, не более. А вот если у Ирана будет хотя бы слабенькая, хотя бы грязненькая атомная бомба…

Не будем реконструировать, что на самом деле думают в Тегеране по поводу серьёзного, настоящего военного конфликта с Израилем. Можно полагать, что люди там сидят разумные и прекрасно понимающие всю невозможность такого конфликта. Бомба им нужна, но скорее не по Тель-Авиву её бросить (по Иерусалиму – вообще никак невозможно!), а просто поставить себя на ту ступень, на которую даже США зарекаются влезать. Как поставила себя Северная Корея, например.

Да, но в Израиле-то люди ответственные не могут исходить из предположений о чьей-то доброй воле или внятном разуме! Тем более, что и сами тамошние ответственные уже семьдесят лет живут в состоянии паранойи. И, кстати, как показывает история, достаточно обоснованной.

И что им делать? Разбомбить подземные производства Ирана они не могут. Ни по политическим, ни по военным возможностям. Натравить на него американцев, как натравили на Ирак, тоже не получается. Не те уже американцы, не тот мир вокруг. А хотя бы задержать ядерную программу Тегерана как-то надо! Может, дальше случится какой переворот в Иране, революция с гражданской войною? Глядишь, и решится проблема…

Вот и остаётся идти по пути террора.