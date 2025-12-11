СерьГа «Страна таксофонов»

Исполнитель: СерьГа, Название: «Страна таксофонов», Стиль: рок, Год: 2025

У российских рокеров как-то фатально не складываются взаимоотношения с телефонами, которые вместо символа объединения часто становятся в их песнях знаком разобщения. Может быть, это потому, что само надежной оказывается в итоге связь человека с Богом. Вот и в новом альбоме группы «СерьГа» рай трактуется как «Страна таксофонов», откуда можно беспрепятственно связаться с самыми близкими людьми и за две копейки услышать родные голоса с обнадеживающими словами.

Песня об этом называется «Голоса», и ее Сергей Галанин исполняет с экс-вокалисткой «Ленинграда» Алисой Вокс, разыгрывая по ролям диалоги между еще живыми детьми и их ушедшими в мир иной родителями. Как и следовало ожидать, телефонные диалоги между живыми оказываются гораздо менее продуктивными. Так происходит в песне «Жил да был», в которой заботливый старик названивает день ото дня своей спесивой внучке, а та, буркнув в трубку нечто невразумительное, резко сворачивает разговор.

Глядя на это разобщение, героя альбома почти утрачивает веру в человечество. Немалая часть людей низводится до каких-то сорняков, о чем мы узнаем из «Борщевика» и новой версии «Чертополоха». Вернуть веру помогает, как ни странно, неказистая собачонка из песни «Пес», которая мыслится каким-то посланником свыше. Не забывает Сергей Галанин и о более высоких материях, вроде Бога и Родины, лаконичное обращение к которым наполняет душу смыслом в «Молитве». Ну а в дуэте с Ютой «Небо и звезды» нам напоминают нехитрую истину о том, что Родина относятся к нам в точности так же, как и мы к ней.

Альбом «Страна таксофонов» апеллирует, казалось бы к простым вещам, без которых однако нет русского человека. В «Парусе» способность отличать добро от зла подается как нечто зашитое в нас на генетическом уровне, а поэтому даже не являющееся нашей заслугой. В «Мае» все происходит почти по Высоцкому - «наши павшие, как часовые», поэтому они не позволяют нам дать слабину в критический момент. Ну а если на душе станет уж совсем невыносимо, но стоит съездить с друзьями на рыбалку, которая очень заманчиво описывается Сергеем Галаниным в дуэте с Михаилом Рябовым из группы MORDOR «Клюет».