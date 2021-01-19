В Германии могут обязать всех граждан носить респираторы FFP2

Власти Германии рассматривают возможность введения требования обязательного ношения профессиональных респираторных масок класса FFP2, пишет газета Bild.

На сегодняшний день подобное требование введено в Баварии, где всех жителей обязали носить респираторы FFP2. В них необходимо находиться во время поездок в общественном транспорте и при посещении магазинов. Это решение властей Баварии было воспринято неоднозначно из-за дороговизны таких респираторов. Их цена варьируется от 2 до 5 евро за штуку, при этом менять его необходимо после 8 часов использования.

Отмечается, что введение подобного требования по всей стране будет обсуждаться на встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами всех 16 федеральных земель 19 января. Также на встрече будет обсуждаться закрытие школ и продление требований об удаленке и ограничения на встрече. 

Эксперты отметили, что респираторы FFP2 действительно обладают лучшей защитой, но если власти хотят обязать граждан носить их, они должны обеспечить к ним бесплатный доступ. 

С 16 декабря в Германии действуют жесткие карантинные меры. В стране закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Также работу приостановили парикмахерские, музеи, театры, салоны красоты, школьники учатся удаленно. В Берлине и Бранденбурге действует обязанность носить средства защиты в общественном транспорте и в магазинах, но требований о категории защиты сейчас нет.

С 25 января требование носить респираторы в общественных местах также вступит в силу в Австрии. Канцлер страны Себастьян Курц объявил об этом решении 17 января. В правительстве страны пообещали, что гражданам с низкими доходами обеспечат право на бесплатные маски.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 19.01.2021, 14:41
    Гость: Блестящая Дибильная Идея!

    Если ище энти ящики собрать вместе и запихнуть в шахту на глубине 1200 ьметров, в штрек сечением 10Х10 м и длинной около 600 км, то туда можно запихнуть все 8 лярдов, и обогрева не надо.
    Не требуют прибавки зарплаты, не бастуют, голосуют всегда "ЗА", не штурмують Капиталий, пенсии им не надыть, чириз паграничный забор имени Доннальда Трампова с Мексами не лазиють. Доктар Хасс из "Мертвага сизону" 69 году в гробу пиривирнецца ат зависти. Ну как?

  5. 19.01.2021, 13:31
    Гость: Журлику

    У Собянина есть возможность отличиться, заставить москвичей носить противогазы
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    Европа и так уже от вас хренеет . Сегодня мамочкаферкель хочет вообще всех по домам закрыть на месяц.А вы в это время школы пооткрывали.Может это ваш вирус ,а не китайский.Фашингтон сразу сказал немы.

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