В Германии могут обязать всех граждан носить респираторы FFP2

09:51 19.01.2021

Власти Германии рассматривают возможность введения требования обязательного ношения профессиональных респираторных масок класса FFP2, пишет газета Bild.

На сегодняшний день подобное требование введено в Баварии, где всех жителей обязали носить респираторы FFP2. В них необходимо находиться во время поездок в общественном транспорте и при посещении магазинов. Это решение властей Баварии было воспринято неоднозначно из-за дороговизны таких респираторов. Их цена варьируется от 2 до 5 евро за штуку, при этом менять его необходимо после 8 часов использования.

Отмечается, что введение подобного требования по всей стране будет обсуждаться на встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами всех 16 федеральных земель 19 января. Также на встрече будет обсуждаться закрытие школ и продление требований об удаленке и ограничения на встрече.

Эксперты отметили, что респираторы FFP2 действительно обладают лучшей защитой, но если власти хотят обязать граждан носить их, они должны обеспечить к ним бесплатный доступ.

С 16 декабря в Германии действуют жесткие карантинные меры. В стране закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Также работу приостановили парикмахерские, музеи, театры, салоны красоты, школьники учатся удаленно. В Берлине и Бранденбурге действует обязанность носить средства защиты в общественном транспорте и в магазинах, но требований о категории защиты сейчас нет.

С 25 января требование носить респираторы в общественных местах также вступит в силу в Австрии. Канцлер страны Себастьян Курц объявил об этом решении 17 января. В правительстве страны пообещали, что гражданам с низкими доходами обеспечат право на бесплатные маски.