В Рио-де-Жанейро отменили карнавал в 2021 году

Власти бразильского Рио-де-Жанейро заявили заявили об отмене знаменитого карнавала, который должен был пройти в июле 2021 года, сообщает ТАСС

По словам мэра города Эдуарду Паеса, он осознает то, насколько большое значение это культурное событие имеет для экономики Рио-де-Жанейро. 

"Однако, мне представляется невообразимым полагать, что проведение карнавала возможно в июле в текущих обстоятельствах", - заявил он, добавив, что подготовка к этому мероприятию требует значительного времени и ресурсов. На даный момент это не представляется возможным, считает градоначальник. 

По словам политика, в следующем году празднование состоится "со всей отдачей". 

Ранее организаторы крупнейшего европейского фестиваля "Воодсток", проходящего в Великобритании, объявили о переносе мероприятия на 2022 год. 

"Это будет очередной "пустой" год для нас. Билеты, купленные в 2020-м, будут действительны до 2022 года", - говорится в заявлении организаторов. 

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