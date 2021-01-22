В Рио-де-Жанейро отменили карнавал в 2021 году

12:11 22.01.2021

Власти бразильского Рио-де-Жанейро заявили заявили об отмене знаменитого карнавала, который должен был пройти в июле 2021 года, сообщает ТАСС.

По словам мэра города Эдуарду Паеса, он осознает то, насколько большое значение это культурное событие имеет для экономики Рио-де-Жанейро.

"Однако, мне представляется невообразимым полагать, что проведение карнавала возможно в июле в текущих обстоятельствах", - заявил он, добавив, что подготовка к этому мероприятию требует значительного времени и ресурсов. На даный момент это не представляется возможным, считает градоначальник.

По словам политика, в следующем году празднование состоится "со всей отдачей".

Ранее организаторы крупнейшего европейского фестиваля "Воодсток", проходящего в Великобритании, объявили о переносе мероприятия на 2022 год.

"Это будет очередной "пустой" год для нас. Билеты, купленные в 2020-м, будут действительны до 2022 года", - говорится в заявлении организаторов.