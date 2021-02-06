Судно «Фортуна» начало укладку труб «Северного потока – 2» в водах Дании

Мощь экономики Евросоюза и указка госдепа , зачем кому то терять деньги в международном бизнесе , если этот газпровод не так уж и нужен , по крайне мере прибыль от него эфимерна . Зато вот она мощь экономики России , при том что под постоянные вопли о том что запад запустил печатный станок с евро и доолрами , ну просто дня не проходит в нетерпении построить газопровод и получить эти бумажки. Это вам не крышнам конечно , 7 лет уже не пойми что без единой серьезной Российской компании. Вчера уволили учительниу , которая пикетировала губернатора Крыма с вопросом как в такой "великой стране" учитель может получать 12 тыщ рублей зарплату и жить на нее.