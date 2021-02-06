Судно «Фортуна» начало укладку труб «Северного потока – 2» в водах Дании

Судно-трубоукладчик "Фортуна" завершило морские испытания и 6 февраля начало укладку "Северного потока - 2" в водах Дании. 

"Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток - 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании", - цитирует ТАСС сообщение компании-оператора проекта Nord Stream 2.

Все работы по укладке газопровода проводятся в соответствии с надлежащими разрешениями.

"Фортуна" прибыла к месту строительства трубопровода 24 января. Как сообщало датское морское управление, наряду с трубоукладочной баржей "Фортуна" вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании будет судно снабжения "Балтийский исследователь" и судно "Мурман".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.02.2021, 01:01
    Гость: Мосгаз

    А сколько метров труб уложили, нужно через каждые 5 мин по всем каналам сводку давать.

  2. 07.02.2021, 00:53
    Гость: Кактонетак

    Если бы весь этот проект делался во благо нашего народа и страны. Кто бы был против ? Но все знают, что главным бенефициаром будет частная лавочка г. Миллера из Газпрома. А как насчет негазифицированных просторов Сибири и Европейской части России ?
    Россия ждет лидера, который поднимет страну до небес, сделает ее великой и сильной, где каждый будет жить свободно, независимо и богато.
    Росия, самая богатая страна мира, в которой живут самые бедные люди.
    Это позор. Этого не должно быть. Власть и Путин виноваты в этом, эту власть надо менять.

  3. 07.02.2021, 00:09
    Гость: Доживешь конечно

    Просто ресурсов останется совсем чуть чуть , и станет их очень нерентабельно добывать. Как там было у Салтыкова-Щедрина:"...земля затряслась, солнце померкло ‹…› Оно пришло.История прекратила течение своё".

  5. 06.02.2021, 22:56
    Гость: При чем тут

    Мощь экономики Евросоюза и указка госдепа , зачем кому то терять деньги в международном бизнесе , если этот газпровод не так уж и нужен , по крайне мере прибыль от него эфимерна . Зато вот она мощь экономики России , при том что под постоянные вопли о том что запад запустил печатный станок с евро и доолрами , ну просто дня не проходит в нетерпении построить газопровод и получить эти бумажки. Это вам не крышнам конечно , 7 лет уже не пойми что без единой серьезной Российской компании. Вчера уволили учительниу , которая пикетировала губернатора Крыма с вопросом как в такой "великой стране" учитель может получать 12 тыщ рублей зарплату и жить на нее.

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