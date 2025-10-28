Твое лето не будет прежним «Сто дней до каникул»

Исполнитель: Твое лето не будет прежним, Название: «Сто дней до каникул», Стиль: рок, Год переиздания: 2025

Идея групп, в которых принимают участие дети, казалось бы, лежит на поверхности, но толком она в нашей стране так и не была реализована. Ближе всего к ней подобрался многогранный Сергей Курехин, который в 90-е пытался продюсировать команду «Молочный шейк» с участием юной дочери Лизы. Но смерть от саркомы продюсера, а потом и потом и гибель под колесами шальной машины самой Лизы поставила крест на этом проекте.

И вот «Твое лето не будет прежним» с двумя девочками-подростками и тремя взрослыми музыкантами меньше чем за год выпускает целых два альбома. У истоков группы стоит неутомимый Алексей Караковский — музыкант и писатель, лидер группы «Происшествие», а также причастный к созданию таких команд как «Блуждающие гормоны», «Кюрасао», «Ложные показания», «Сад Мандельштама» и др, Наблюдая за его бурной деятельностью, дочь Саша Караковская тоже захотела стать певицей, причем она изначально тяготела к блюзу и рок-н-роллу. Ее напарница и басистка Дина Данилевская тоже увлекается предельно серьезной музыкой — джазом.

Название группы «Твое лето не будет прежним» родилось как обычно из курьеза — граффити «Твое лето будет лучшим». Какой-то умник переиначил надпись, превратив ее в иной слоган. Полученную формулу «Твое лето не будет прежним» Алексей Караковский сначала увековечил в своей книге «Там-тарарам оркестр». А теперь оно и вовсе материализовалось…

При всем непосредственном участии Алексея Караковского в жизни группы «Твое лето не будет прежним», коллектив нельзя назвать продюсерским проектом. Саша Караковская выступает генератором идей и автором и соавтором исполняемых песен. Многие шедевры рождаются из специально подслушанных или оброненных на репетиции фраз. Так, заглавное выражение из песни «Ромка тебя любил» много раз произнес по телефону в разговоре с разборчивой знакомой случайный попутчик авторов. Песня «Ништяки» также родилась из забавной ситуации, когда у подростков возникает пир горой практически на пустом месте.

«Сто дней до каникул» - квинтэссенция свойственных молодости радужных ожиданий. Казалось бы, зима бушует, школьные будни удручают своей рутиной, но на душе все равно тепло и отрадно. Даже если весь мир сошел с ума и не за что зацепиться, все равно тебя греет любимый кот, роль которого трудно переоценить в концепции альбома. Уошкам посвящена добрая треть песен - «Заведи кота», «Ништяки», «Кошка», «Технология» и др., к ним, так или иначе, ведут все пути. ,

Запросы героини альбома невероятно скромны. Да, порою и она хочет примодниться, но попадает из-за этого в комические ситуации, описанные в песнях «На стадионе в каблуках»и «Сойди с моей ноги». Аранжировки в духе групп «Последний шанс» и «Кукуруза» воскрешают озорную атмосферу стихов Самуила Маршака и Бориса Заходера. Отрадно, что нынешние дети делает выбор в пользу такого олдскульного звучания и предпочитают слово «чувак» «скуфам» и «имбе». И под их позитивной программой мы можем только подписаться:

Полюби весь мир

Обними кота

Если не кота

Все равно кота…

P.S. Цифровой релиз альбома «Сто дней до каникул» успешно состоялся, а на дисковое издание как раз идет сбор. Оно того стоит, ведь Алексей Караковский со своим колоссальным опытом и креативом знает толк в производстве и оформлении эстетских CD!