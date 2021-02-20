Власти Украины ввели санкции в отношении лидера оппозиции Медведчука
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявил о введении санкций в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, среди которых оказался лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его супруга.
Как пишет РИА Новости, ограничительные меры будут наложены на все имущество и активы сроком на три года. Кроме того, в отношении Медведчука СБУ начало уголовное производство по статье о финансировании терроризма.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Виктор Медведчук совместно с супругой владеет нефтеперерабатывающим заводом на территории России, который поставляет топливо и смазочные материалы на неподконтрольные Киеву территории в Донбассе. Данилов уточнил, что завод находится в 14 километрах от украинской границы.
По мнению экспертов, в Киеве приняли беспрецедентное антиправовое и антиконституционное решение. В партии Медведчука расценили решение СНБО как спланированный акт политических репрессий.
"Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует", — заявили представители партии, добавив, что доведут инициированную ими процедуру импичмента президента Украины до конца.
Ранее ОПЗЖ запустила сбор подписей за импичмент президента Владимира Зеленского, после того как украинский лидер своим указом заблокировал на территории страны работу ряда телеканалов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А Зеля то яйца имеет. Наконец реальные действия против откровенно пророссийского персонажа. И это несмотря на всю замирную риторику Зели. Россия берега не видит, и делает максимально всё, чтобы от неё отворачивались.
Петя был хорош, рылом возил кремль, Зеля не так хорош конечно, но у него ещё 3 года есть)
И его команда,первые воры в стране
Пишет Саша из Берлица
Свои были небылицы
Урожай пером снимает
С ядовитого куста
Чем мотатьса за границей
Лучше дома удавиться
Прокляла тебя пясатель
Наша русская земля. (Высоцкий В.С. с моими доработками).
Это ты в знак благодарности, так понимаю, поливаешь грязью Украину. Ну там типа за Родину кому угодно зад порву.
Ты свой не надорви в прыти словесной. Умрет она или сменит президента, без нас разберутся. А уж без тебя и подавно. Кто такой Медвечук?!
Да по всем понятиям - сексот. Штампы ставить нет уже где. Просто он по жизни гнида. Биографию почитай?! Не надо его жалеть. Чукотка большая, присылайте, воспитаем из него настоящего гражданина. Сдавать не будет, доносов писать не будет, и воровать перестанет навсегда. И облагородится заметно. Труд всегда человека облагораживает. И ты Сашка тоже приезжай. И тебе работа сыщется.
И зимой (снег понимаешь убирать некому) и летом (комаров кормить тоже кому-то надо). Как??
Каждый день одна картина:
Александр из Берлина - зомби как от героина, все строчит,строчит,строчит.
Он болеет, бесовщина, все такие из Берлина, те кто Родину продал и за колбаской уезжал.
"Графомания - психическое заболевание, выражающееся в стремлении к писательству у лица, лишённого литературных способностей".