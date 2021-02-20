Власти Украины ввели санкции в отношении лидера оппозиции Медведчука

08:45 20.02.2021

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявил о введении санкций в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, среди которых оказался лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его супруга.

Как пишет РИА Новости, ограничительные меры будут наложены на все имущество и активы сроком на три года. Кроме того, в отношении Медведчука СБУ начало уголовное производство по статье о финансировании терроризма.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Виктор Медведчук совместно с супругой владеет нефтеперерабатывающим заводом на территории России, который поставляет топливо и смазочные материалы на неподконтрольные Киеву территории в Донбассе. Данилов уточнил, что завод находится в 14 километрах от украинской границы.

По мнению экспертов, в Киеве приняли беспрецедентное антиправовое и антиконституционное решение. В партии Медведчука расценили решение СНБО как спланированный акт политических репрессий.

"Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует", — заявили представители партии, добавив, что доведут инициированную ими процедуру импичмента президента Украины до конца.

Ранее ОПЗЖ запустила сбор подписей за импичмент президента Владимира Зеленского, после того как украинский лидер своим указом заблокировал на территории страны работу ряда телеканалов.