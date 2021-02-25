Венесуэла поставила Евросоюзу ультиматум

08:45 25.02.2021

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна больше не пойдет на диалог или сделки с Евросоюзом.

Как пишет РИА Новости, это заявление главы Венесуэлы связано с очередными санкциями, введенными ЕС против Каракаса. В частности, в санкционный список попали высокопоставленные военные, члены Национального избирательного совета, депутаты парламента.

Новые санкции ввели "за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека".

Мадуро заявил, что данные санкции являются вмешательством во внутренние дела страны, что совершенно неприемлемо. И в ответ на санкции МИД Венесуэлы объявил персоной нон-грата главу дипмиссии Евросоюза Исабель Брильанте Педроса, дав ей на сборы 72 часа.

"Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом. Но таким образом — нет, — либо вы исправите (позицию — прим. ред), либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога, господа из Евросоюза. Венесуэла знает, как отвечать на угрозы, откуда бы они не исходили", — приводит слова Мадуро информагентство.

В декабре 2020 года Евросоюз не признал результаты выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, выборы не соответствовали минимальным международным стандартам.