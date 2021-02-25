Венесуэла поставила Евросоюзу ультиматум
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна больше не пойдет на диалог или сделки с Евросоюзом.
Как пишет РИА Новости, это заявление главы Венесуэлы связано с очередными санкциями, введенными ЕС против Каракаса. В частности, в санкционный список попали высокопоставленные военные, члены Национального избирательного совета, депутаты парламента.
Новые санкции ввели "за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека".
Мадуро заявил, что данные санкции являются вмешательством во внутренние дела страны, что совершенно неприемлемо. И в ответ на санкции МИД Венесуэлы объявил персоной нон-грата главу дипмиссии Евросоюза Исабель Брильанте Педроса, дав ей на сборы 72 часа.
"Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом. Но таким образом — нет, — либо вы исправите (позицию — прим. ред), либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога, господа из Евросоюза. Венесуэла знает, как отвечать на угрозы, откуда бы они не исходили", — приводит слова Мадуро информагентство.
В декабре 2020 года Евросоюз не признал результаты выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, выборы не соответствовали минимальным международным стандартам.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Браво Мадуро! А то подмятая под США истеричная евробюрократия присвоила себе право поучать и наказывать любую страну. Если они и дальше будут так себя вести их будут гнать отовсюду причём гнать пинками.
То Венесуэла ставит ЕС ультиматум, то Россия. Ржунемагу.
Политический клоун Мадуро после звонка В.Путину решил издать грозный звук...В стране творится полный хаос , народ спасается кто и как может, а наши СМИ, как по команде, обстановку глубочайшего кризиса во всех сферах в Венесуэле показывать перестали.
ай моська знать она сильна раз лает на слона
Пока Венесуэла безоговорочно не отдаст свою нефть американским ТНК и не назначит президентствовать Гуайдо, страна будет оставаться нерукопожатной. Истина то, прописная.