Концерт группы «Бахыт Компот» состоялся в клубе Base 19 февраля 2026 года

Было очень красиво, громко и празднично. На выступлении велась съемка концертного видео коллектива. И пусть в зале не наблюдалось аншлага: далеко не все желающие смогли продраться в этот день через аномальный столичный снегопад — Вадим Степанцов заверил, что искусственный интеллект сделает свое дело — и усилит картинку. «С вами рядом будут Эд Ширан, Бьорк, Принц Гарри и весь Остров Эпштейна», - то ли в шутку, то ли всерьез заверил он.

В красной нарядной рубахе Вадим Степанцов задал настроение публике, исполнив в самом начале вечера пару песни из альбома «Алешенька живой» - «Шаман Саня» и «Дождь Сергей», После невероятно актуальной в этот снежный день композиции «Ой, мороз-мороз» певец сменил концертный наряд и предстал перед зрителями уже в черной рубашке с изображением пламени. Видимо, это означало, что маэстро намерен жечь, что и произошло во время песен «Алешенька живой», «Накати-ка давай», «Эротоман» и др.

«Небо Родины» Вадим Степанцов посвятил балалаечнику «Бахыт Компота» Андрею Ежелеву, который со второй половины прошлого года находится на СВО, Относительно новую «Ты конченая, ты больная» он представил наглядно и витиевато: «Сюжет этой песни знаком многим из нас - даже тем, кто ее не слышал». Ну а еще одной новинкой «Котик и снег» он поблагодарил всех тех, кто пришел сегодня в клуб, а не находится в Дубае. В благодарность же женщинам за их хитрость («если бы не она, человечество не эволюционировало») прозвучала исповедь «больного и старого колобка».

Интересный рассказ Вадима Степанцова сопровождал песню «Король курортов». Изначально она была сделана группой «Браво», но Евгений Хавтан и Валерий Сюткин сработали в данном случае как-то «суетливо и неприхотливо». И лишь теперь в версии «Бахыт Компота» она заиграла всеми красками. Впечатление от песни довершал стильный клип от нее.

Впрочем, стильность самого Вадима Степанцова тем более зашкаливала. Еще один концертный наряд — куртуазный аристократ в белом напудренном парике — он продемонстрировал во время исполнения куртуазных песен «Девочка Снегурочка» и «Где ты, полонез». Украсили действо и специально приглашенные певицы. Катя Корочкина из группы «Пика» спела с «Бахыт Компотом» «Атомную бомбу». А голосистая Оксана - «Птицу» и невероятную новинку «Гуля и рокеры» на музыку группы Boney M.

Удивительно, как музыканты умудрились вместить в двухчасовой концерт такое пестрое разнообразие. Но и на этом «полифонический стиль» группы (как Вадим Степацнов сам нарек его) исчерпан не был. Была еще русскоязычная версия песни бельгийской группы Atomic Deluxe «Драконы победят». А чтобы «сдобрить впечатление от этого валлонского драйва» Вадим Степанцов тут же перешел к «итальянистой и нежной» песне о трепетной девушке, которая предпочитает носить футболку не с Куртом Кобейном, а Александром Блоком. Народ был готов кататься на этих американских горках до бесконечности. Но Вадим Степанцов, объявив об исчерпанном лимите времени, спел напоследок задушевную композицию о плачущем музыканте.