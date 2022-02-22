«Северный Флот», 27 февраля, «16 Тонн»

15:36 22.02.2022

27 февраля в московском клубе «16 Тонн» состоится акустический концерт музыкантов группы «Северный Флот»

Это будет не привычное полновесное шоу группы, а камерный творческий вечер, на котором Александр Леонтьев и Яков Цвиркунов сыграют уникальный акустический сет, состоящий из хорошо известных и давно полюбившихся публике песен.

В уютной атмосфере под аккомпанемент двух гитар прозвучат не только любимые хиты группы, но и музыкальные раритеты, которые редко входят в программу электрических концертов. Также не обойдётся и без некоторых приятных сюрпризов!

В прошлом ноябре Александр Леонтьев и Яков Цвиркунов записали акустические версии двух песен группы «Северный Флот»: «Ветер ходит налегке» и «Старый крысолов». Треки были представлены в формате макси-сингла в последние дни 2021 года. Релиз и видео на обе песни стали новогодними подарками для всех слушателей команды.

Начало в 20.00.