«Северный Флот», 27 февраля, «16 Тонн»

«Северный Флот», 27 февраля, «16 Тонн»

27 февраля в московском клубе «16 Тонн» состоится акустический концерт музыкантов группы «Северный Флот»

Это будет не привычное полновесное шоу группы, а камерный творческий вечер, на котором Александр Леонтьев и Яков Цвиркунов сыграют уникальный акустический сет, состоящий из хорошо известных и давно полюбившихся публике песен.

В уютной атмосфере под аккомпанемент двух гитар прозвучат не только любимые хиты группы, но и музыкальные раритеты, которые редко входят в программу электрических концертов. Также не обойдётся и без некоторых приятных сюрпризов!

В прошлом ноябре Александр Леонтьев и Яков Цвиркунов записали акустические версии двух песен группы «Северный Флот»: «Ветер ходит налегке» и «Старый крысолов».  Треки были представлены в формате макси-сингла в последние дни 2021 года. Релиз и видео на обе песни стали новогодними подарками для всех слушателей команды.

Начало в 20.00.  

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Бухарест вспомнил про свой золотой запас, переданный в декабре 1916 года
Румыния требует вернуть ее золотой запас , переданный России в 1916 году
Депутат допустил отказ россиян «не только от 13-й зарплаты» ради Донбасса
Трижды уничтоженная 6-я армия вермахта. Так кто кого закидывал трупами?
МИД РФ
Лавров предложил НАТО действовать по принципу «Пацан сказал - пацан сделал»
Избранное
«Невзоров назвал Космодемьянскую "фанатичкой". Оскорбив и ее память, и всех тех, кто не сдался и заплатил своей жизнью за победу над нацизмом»
Продавец всегда прав: цунами российского ценообразования
Русский мир в Азербайджане и война в Нагорном Карабахе
«Вот уж больше ста лет прошло с момента, когда англичане убрались с нашей земли. Но никак не успокаиваются, всё им здесь как мёдом намазано»
Кинопремьера «Курчатов»: Я отвечаю, завтра не будет радиации!
Маршрут небесного поезда через Анды
Обзор игры The Outer Worlds
Анализ патентов прояснил расстановку сил в «новом космосе»
Блеск и нищета Москвабада. Часть третья. Город одиноких сердец
Черные мифы и историческая правда о начале Великой Отечественной войны
Конец Фильма «Ретроградный Меркурий»