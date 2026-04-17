ЙОРШ «Слишком живой, чтобы быть легендой»

В этом году группе "ЙОРШ" исполнилось 20 лет. Лидер коллектива Дима Сокол всегда был чуток к знаковым датам и сменам эпох, а потому неудивительно, что юбилею решили посвятить целый альбом. Название альбома "Слишком живой, чтобы быть легендой", как нельзя лучше отражает суть группы: несмотря на вечное лидерство на отечественной панк-сцене, музыканты остаются невероятно простыми (но не простоватыми) в общении.

Исчерпывающий ответ, почему так получилось, дают 16 треков альбома. Нередко он провозглашается из дня сегодняшнего - пара скитов диска являются непосредственными обращениями к фанатам, как от лица самого коллектива ("Вместо послесловия"), так и от преданной армии "ЙОРШ Family" ("Все, кто в нас верит"). Ну а сами песни четко протягивают смысловую нить - с момента образования команды до дня сегодняшнего. Все начинается с "Детей нулевых", когда пару десятков лет музыканты выступали в полной безвестности перед пустыми залами. Но была вера в правильность выбранной стези, и был (и остался) запал, который сполна выражен в фактурном соло гитариста Андрея Букало. Саркастичная "ЛаЛаЛаЛа" посвящена нависающему над многими молодыми музыкантами искушении играть только чужие хиты. Далеко не все его преодолевают, но "ЙОРШ" категорически не захотел становиться кавер-группой, чтобы уныло бренчать доставшую всех "Батарейку".

"Не смотри вверх" - мудрое мотивационное напутствие коллегам не брать на себя по молодости слишком много, чтобы не сломаться под грузом ответственности, но и не погрязать в пороках. Примерно об этом же, но только в социальном плане речь идёт и в следующей песне "Обелиски": пока тираны изнемогают под тяжестью гранита, независимые музыканты прорастают сквозь эти памятники стальными цветами. Силы на это можно черпать, например, в детских впечатлениях, выраженных в диптихе - стихотворении "Коллекция бегемотиков" и песне "Детские рисунки".

Панку свойственна здоровая ярость. Ее истоки и границы "ЙОРШ" исследует в песне "Генералы Либерии" - о реальных неформальных группировках, которые терроризировали африканскую страну. Сами музыканты весь экстрим сублимируют в бескомпромиссной музыкальной подаче. Этот путь непрост: когда творец не обличает в лоб, всегда найдутся умники, упрекающие его в "приспособленчестве". Ощущением вакуума и непонимания пронизана песня "Сообщения в бутылках". Из этой же серии - и досадная система запретов ("Главное зло"). Но музыканты не и ее думают сдаваться под напором неблагоприятных обстоятельств, свидетельством чему, например, песня "В Сантьяго идёт дождь", чей Эзопов язык слушатель волен реконструировать сам - в меру своей подготовки, естественно.

Самые глубокие песни группы "ЙОРШ" строятся на перекрестье трёх аспектов - личного, социального и символического. В новом альбоме такие тоже есть. Песня "Тяга, тень и я", на первый взгляд представляет собой историю вернувшегося с боёв вояки, который пускается во все тяжкие. Но эта социальная фабула в духе песни "Наутилуса Помпилиуса" "Мой брат Каин" - лишь самый поверхностный пласт. А есть ещё и личный когда человек проигрывает внутреннюю войну со своими зависимостями, и метафизический, фиксирующий вселенское поражение того, кто не выполнил данное ему свыше предназначение. Ну а город в песне "Мой город будет стоять" можно трактовать и как ностальгический город детства, и как изменившееся под влиянием безжалостных экспериметов гетто, и даже как Небесный Иерусалим!