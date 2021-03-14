В Британии началось предварительное расследование против жены Асада

Полиция Великобритании начала предварительное расследование в отношении первой леди Сирии Асмы Асад - ее подозревают в подстрекательстве к терроризму, пишет РИА Новости со ссылкой на Sunday Times.

"Мы можем подтвердить, что подразделение по военным преступлениям полиции <...> 31 июля 2020 года получило обращение, связанное с продолжающимся сирийским конфликтом. Обращение находится в процессе рассмотрения", — заявил представитель полиции.

Из-за подозрений в военных преступлениях Асме Асад грозит судебное преследование и потеря британского гражданства.

Предварительное расследование началось после того, как международная адвокатская коллегия Guernica 37 прислала "доказательства власти первой леди в правящем классе и открытой поддержки сирийских военных".

Асма Асад — уроженка Великобритании сирийского происхождения, она родилась и провела большую часть жизни в Лондоне, где работала в инвестиционном банке, пока в 2000 году не вышла замуж. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.03.2021, 18:33
    Гость: ВОТ ТАК .

    Ну допустим заберёте у неё паспорт Британский и что дальше?Вы что думаете ваше поданство это пупок мира ? Да засуньте ваше поданство в пятую точку себе.

  3. 14.03.2021, 17:47
    Гость: Александр1

    Ангичане, разберитесь для начала в королевском симействе.Если вы считаете что внуки королевы сбегают жить в другую страну то у вас господа не все впорядке с мозгами...

  4. 14.03.2021, 17:40
    Гость: IgS

    редкий талант у нагличан на всякое дерьмо.

    более завистливой нации и более мелкой не видел.

    это наследственное - кросс брифинг, понимаешь. остров!

  5. 14.03.2021, 17:27
    Гость: :))

    Шизофрения полная - образованная, полностью светская женщина, выпускинца британского колледжа у них "террористка". А проповеднии из ИГИЛа свободно гуляют по Лононобаду, где в некотрых районах уже действует суд шариата - это торжество британской демократии. Британской разведке так выгодно, потому что ИГИЛ - это их марионетки, а семья Ассада - нет.

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