В Британии началось предварительное расследование против жены Асада
Полиция Великобритании начала предварительное расследование в отношении первой леди Сирии Асмы Асад - ее подозревают в подстрекательстве к терроризму, пишет РИА Новости со ссылкой на Sunday Times.
"Мы можем подтвердить, что подразделение по военным преступлениям полиции <...> 31 июля 2020 года получило обращение, связанное с продолжающимся сирийским конфликтом. Обращение находится в процессе рассмотрения", — заявил представитель полиции.
Из-за подозрений в военных преступлениях Асме Асад грозит судебное преследование и потеря британского гражданства.
Предварительное расследование началось после того, как международная адвокатская коллегия Guernica 37 прислала "доказательства власти первой леди в правящем классе и открытой поддержки сирийских военных".
Асма Асад — уроженка Великобритании сирийского происхождения, она родилась и провела большую часть жизни в Лондоне, где работала в инвестиционном банке, пока в 2000 году не вышла замуж.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Куда же Асады бечь будут? Неужто тоже в Ростов?
Ну допустим заберёте у неё паспорт Британский и что дальше?Вы что думаете ваше поданство это пупок мира ? Да засуньте ваше поданство в пятую точку себе.
Ангичане, разберитесь для начала в королевском симействе.Если вы считаете что внуки королевы сбегают жить в другую страну то у вас господа не все впорядке с мозгами...
редкий талант у нагличан на всякое дерьмо.
более завистливой нации и более мелкой не видел.
это наследственное - кросс брифинг, понимаешь. остров!
Шизофрения полная - образованная, полностью светская женщина, выпускинца британского колледжа у них "террористка". А проповеднии из ИГИЛа свободно гуляют по Лононобаду, где в некотрых районах уже действует суд шариата - это торжество британской демократии. Британской разведке так выгодно, потому что ИГИЛ - это их марионетки, а семья Ассада - нет.