В Британии началось предварительное расследование против жены Асада

15:32 14.03.2021

Полиция Великобритании начала предварительное расследование в отношении первой леди Сирии Асмы Асад - ее подозревают в подстрекательстве к терроризму, пишет РИА Новости со ссылкой на Sunday Times.

"Мы можем подтвердить, что подразделение по военным преступлениям полиции <...> 31 июля 2020 года получило обращение, связанное с продолжающимся сирийским конфликтом. Обращение находится в процессе рассмотрения", — заявил представитель полиции.

Из-за подозрений в военных преступлениях Асме Асад грозит судебное преследование и потеря британского гражданства.

Предварительное расследование началось после того, как международная адвокатская коллегия Guernica 37 прислала "доказательства власти первой леди в правящем классе и открытой поддержки сирийских военных".

Асма Асад — уроженка Великобритании сирийского происхождения, она родилась и провела большую часть жизни в Лондоне, где работала в инвестиционном банке, пока в 2000 году не вышла замуж.