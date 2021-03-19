Байден оговорился и назвал Камалу Харрис президентом США
Президент США Джо Байден оговорился и назвал своего вице-президента Камалу Харрис президентом страны. Это произошло в четверг во время выступления Байдена об успехах кампании по вакцинации в США, сообщает телеканал Fox News.
При этом он, видимо, не заметил оговорку.
"Когда президент Харрис и я совершали..., - сказал Байден, сделал на мгновение паузу и продолжил, - виртуальный тур по пунктам вакцинации в Аризоне..."
Подобные оплошности президент допускал и ранее. Так, в декабре он назвал Харрис "избранным президентом".
Следует отметить, что в случае досрочного прекращения Байденом своих полномочий Белый дом возглавит вице-президент Камала Харрис.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не приходя в сознание пришел к власти Черненко...........
Как вы яхту назовете, так она и поплывет.
на гозмана.
насчет трухи слышу уже как полвека и все никак не превращается И про Оклахому-ты наверное не знаешь что есть федеральные законы и есть законы штата Каждый штат имеет свои законы по которым и живет Так что нового ты ничего не сказала Прсто воздух сотрясла пустыми словами
Бидон не оговорился Он понимает что так и будет в ближайшем будущем тк вряд ли он дотянет до окончания 4-х летнего срока С этой целью и назначили Харрис вице-президентом