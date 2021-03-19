Байден оговорился и назвал Камалу Харрис президентом США

11:14 19.03.2021

Президент США Джо Байден оговорился и назвал своего вице-президента Камалу Харрис президентом страны. Это произошло в четверг во время выступления Байдена об успехах кампании по вакцинации в США, сообщает телеканал Fox News.

При этом он, видимо, не заметил оговорку.

"Когда президент Харрис и я совершали..., - сказал Байден, сделал на мгновение паузу и продолжил, - виртуальный тур по пунктам вакцинации в Аризоне..."

Подобные оплошности президент допускал и ранее. Так, в декабре он назвал Харрис "избранным президентом".

Следует отметить, что в случае досрочного прекращения Байденом своих полномочий Белый дом возглавит вице-президент Камала Харрис.