Байден оговорился и назвал Камалу Харрис президентом США

Президент США Джо Байден оговорился и назвал своего вице-президента Камалу Харрис президентом страны. Это произошло в четверг во время выступления Байдена об успехах кампании по вакцинации в США, сообщает телеканал Fox News.

При этом он, видимо, не заметил оговорку.

"Когда президент Харрис и я совершали..., - сказал Байден, сделал на мгновение паузу и продолжил, - виртуальный тур по пунктам вакцинации в Аризоне..."

Подобные оплошности президент допускал и ранее. Так, в декабре он назвал Харрис "избранным президентом".

Следует отметить, что в случае досрочного прекращения Байденом своих полномочий Белый дом возглавит вице-президент Камала Харрис.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 19.03.2021, 18:59
    Гость: анне

    насчет трухи слышу уже как полвека и все никак не превращается И про Оклахому-ты наверное не знаешь что есть федеральные законы и есть законы штата Каждый штат имеет свои законы по которым и живет Так что нового ты ничего не сказала Прсто воздух сотрясла пустыми словами

  5. 19.03.2021, 18:55
    Гость: дан

    Бидон не оговорился Он понимает что так и будет в ближайшем будущем тк вряд ли он дотянет до окончания 4-х летнего срока С этой целью и назначили Харрис вице-президентом

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