Представитель США прибыл в Тель-Авив для переговоров о прекращении огня
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амр прибыл в Тель-Авив для переговоров о прекращении огня.
Амр планирует встретиться с официальными лицами Израиля, Палестины и ООН, сообщает "Интерфакс".
Обострение ситуации началось 10 мая. За это время боевики ХАМАС выпустили по Израилю около 2 тысяч ракет, израильская армия наносит удары по объектам движения в секторе Газа.
Пресс-служба армии Израиля сообщала, что не все запускаемые боевиками ХАМАС ракеты достигают израильской территории. Так, более 200 тысяч человек в Газе остались без электричества в результате попаданий ракет в линии электропередач в самом секторе.
В результате атак израильтян в Газе погибли минимум 133 палестинца, из них 34 ребенка. В Израиле в результате ракетных обстрелов погибли восемь человек, включая двоих детей.
По данным ООН, примерно 10 тысяч палестинцев покинули свои дома в Газе из-за конфликта начиная с понедельника. Ранее председатель политбюро ХАМАС Халед Машаль заявил, что группировка готова к прекращению огня.
По последним данным, с вечера пятницы и в ночь на субботу из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено около 200 ракет. Порядка 30 ракет среди них приземлились недалеко от границы, еще 100 были перехвачены системой ПРО "Железный купол".
В то же время израильские военные заявили, что ответным огнем в ночь на субботу, 15 мая, уничтожили несколько ракетных установок в секторе Газа, из которых осуществлялись обстрелы в последние дни.
Комментарии читателей Оставить комментарий
нехорошо один и тот же коммент 2 раза постить по разным поводам Некрасиво работаешь Куда только твое начальство смотрит
всё равно
Для:Сократ Видимо,сейчас у них по плану вести войну с палестинцами.
Больше всего мне нравится,что организаторы всех войн приезжают в регион,как миротворцы. При этом,им не жалко ни палестинцев,ни евреев,ни иракцев,ни сирийцев,ни украинцев,ни русских,ни корейцев,ни вьетнамцев,ни сербов,ни армяней,ни азербайджанцев,НИКОГО! Их интересует только одна вещь,насколько уменьшилось количество людей на нашей планете.
Так это иранский Сократ
"Оливер Стоун призвал США отстать от России и решать свои проблемы: знаменитый американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун в интервью The Washington Post призвал Соединенные Штаты прекратить оголтелую кампанию против России и не претендовать на единоличный контроль над всем миром". ... В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".