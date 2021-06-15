Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях
Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в Шуше подписали декларацию о союзнических отношениях.
"Эта декларация поднимает наши отношения на самый высокий уровень. (...) На сегодняшний день мы создали качественно новые связи. И все пункты этой декларации являются гарантом нашего будущего сотрудничества", - приводит слова Алиева "Интерфакс".
Он подчеркнул, что Азербайджан и Турция на мировой арене являются самыми близкими странами, их единство объясняется историей, культурой, общими этническими корнями, языком, религией, национальными ценностями и интересами.
"В декларации отражены важные вопросы, такие как сотрудничество на международном уровне, политические, экономические, торговые отношения, культура, образование, спорт, энергетическая безопасность, значение Южного газового коридора. Все вопросы очень важные, но я бы хотел остановиться на двух. Это сотрудничество Азербайджана и Турции в сфере оборонной промышленности и взаимная военная помощь", - добавил Алиев.
Президент Азербайджана назвал подписание этого документа историческим достижением.
Эрдоган на встреча сообщил, что Турция откроет в Шуше генконсульство.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Алиев и Эрдоган близнецы братья и их союз против Москвы был ожидаем. Азербайджан и Турция (член НАТО) стали союзниками,но стали союзниками азербайджанцы и турки? Турки сунниты,а азербайджанцы шииты и поэтому оба народа могут сотрудничать,торговать,но между ними настоящий союз невозможен из-за религиозных противоречий между ними.
Однозначно этот союз вреден для России так как султан Эрдоган влез на территорию вышей СССР и любыми путями хочет построить новую Османскую империю.
Кремль прохлопал Украину, Грузию,Армению и сейчас уже и Азербайджан. Политика ждуна,то есть ничего не делания, руководства РФ дает плачевные результате и в конце концов Россия будет окружена не только врагами,но и НАТО.
Что и следовало ожидать! Это как Россия и Беларусь, только умный подход, один народ.
ваших вертолетчиков сбил ваш путин, чтобы везть в уходящий поезд. Не уж то не понятно
Виктор ))) опять прикрываешся подпольными кличками. Стиль написания уж больно под копирку , или вас в одном отделе быстро натаскивали по ускоренной программе. Эхх мельчают нынче кадры.
Подписали, целых 30 лет тому назат......