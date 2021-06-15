Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях

18:21 15.06.2021

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в Шуше подписали декларацию о союзнических отношениях.

"Эта декларация поднимает наши отношения на самый высокий уровень. (...) На сегодняшний день мы создали качественно новые связи. И все пункты этой декларации являются гарантом нашего будущего сотрудничества", - приводит слова Алиева "Интерфакс".

Он подчеркнул, что Азербайджан и Турция на мировой арене являются самыми близкими странами, их единство объясняется историей, культурой, общими этническими корнями, языком, религией, национальными ценностями и интересами.

"В декларации отражены важные вопросы, такие как сотрудничество на международном уровне, политические, экономические, торговые отношения, культура, образование, спорт, энергетическая безопасность, значение Южного газового коридора. Все вопросы очень важные, но я бы хотел остановиться на двух. Это сотрудничество Азербайджана и Турции в сфере оборонной промышленности и взаимная военная помощь", - добавил Алиев.

Президент Азербайджана назвал подписание этого документа историческим достижением.

Эрдоган на встреча сообщил, что Турция откроет в Шуше генконсульство.