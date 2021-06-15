Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях

Эрдоган и Алиев © KM.RU, Стоп-кадр из видеотрансляции

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в Шуше подписали декларацию о союзнических отношениях.

"Эта декларация поднимает наши отношения на самый высокий уровень. (...) На сегодняшний день мы создали качественно новые связи. И все пункты этой декларации являются гарантом нашего будущего сотрудничества", - приводит слова Алиева "Интерфакс".  

Он подчеркнул, что Азербайджан и Турция на мировой арене являются самыми близкими странами, их единство объясняется историей, культурой, общими этническими корнями, языком, религией, национальными ценностями и интересами.

"В декларации отражены важные вопросы, такие как сотрудничество на международном уровне, политические, экономические, торговые отношения, культура, образование, спорт, энергетическая безопасность, значение Южного газового коридора. Все вопросы очень важные, но я бы хотел остановиться на двух. Это сотрудничество Азербайджана и Турции в сфере оборонной промышленности и взаимная военная помощь", - добавил Алиев.

Президент Азербайджана назвал подписание этого документа историческим достижением.

Эрдоган на встреча сообщил, что Турция откроет в Шуше генконсульство.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.06.2021, 05:16
    Гость: Штурман

    Алиев и Эрдоган близнецы братья и их союз против Москвы был ожидаем. Азербайджан и Турция (член НАТО) стали союзниками,но стали союзниками азербайджанцы и турки? Турки сунниты,а азербайджанцы шииты и поэтому оба народа могут сотрудничать,торговать,но между ними настоящий союз невозможен из-за религиозных противоречий между ними.
    Однозначно этот союз вреден для России так как султан Эрдоган влез на территорию вышей СССР и любыми путями хочет построить новую Османскую империю.
    Кремль прохлопал Украину, Грузию,Армению и сейчас уже и Азербайджан. Политика ждуна,то есть ничего не делания, руководства РФ дает плачевные результате и в конце концов Россия будет окружена не только врагами,но и НАТО.

  2. 16.06.2021, 05:12
    Гость: Шило

    Что и следовало ожидать! Это как Россия и Беларусь, только умный подход, один народ.

  3. 16.06.2021, 05:02
    Гость: Жорж Хуан

    ваших вертолетчиков сбил ваш путин, чтобы везть в уходящий поезд. Не уж то не понятно

  4. 15.06.2021, 22:01
    Гость: Ооо

    Виктор ))) опять прикрываешся подпольными кличками. Стиль написания уж больно под копирку , или вас в одном отделе быстро натаскивали по ускоренной программе. Эхх мельчают нынче кадры.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Коллаж © KM.RU
«Что мы празднуем, господа? Это день трагедии России, и объявление его праздником напоминает о том, что мы по-прежнему живем в перевернутом мире»
Разбившийся самолет
Суд по Боингу МН17: Лайнер сбил украинский «Су»
Сборная России по футболу проиграла Бельгии в первом матче на Евро-2020
Академик Аганбегян: «В России самая высокая смертность среди крупных держав…»
Избранное
«Начался коллапс»: маркировка создала дефицит лекарств в эпоху ковида
Есть над чем задуматься: Минск поднимает вопрос о признании геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть вторая
«Дербанили страну по беспределу»: за что Чубайс обиделся на Ходорковского
Кошице: современный словацкий город и тихая деревня в одном лице
В Мурманской области продолжается весенняя призывная кампания-2021
Конец авианосного флота РФ: «Адмирала Кузнецова» уничтожили 3 мм электродом. Видео
Как правильно ухаживать за волосами
Сергей Черняховский. Советы для Лукашенко
Есть ли у Лукашенко окно возможностей для разворота на Запад
Отобрали во Франции 6-летнего сына: почему русская жертва ювенальной юстиции отказалась от помощи?