Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в стране

Северная Корея испытывает проблемы с продовольствием из-за ущерба, нанесенного тайфунами в 2020 году. В частности, лидер КНДР Ким Чен Ын назвал ситуацию "напряженной", сообщает РИА Новости

По словам лидера страны, проблемы связаны с тем, что сельскохозяйственный сектор не выполнил план по производству зерна в 2020 году. Он отметил, что "субъективные и объективные условия" в Северной Корее ухудшились с началом 2021 года.

При этом экономика в целом показала рост, о чем говорит перевыполнение промышленного плана на первое полугодие на уровне 144%, что на 25% выше, чем за аналогичный период 2020 года.  

В связи с ситуацией власти обсудили поддержание экономики и обеспечение населения продовольствием, одеждой и жильем в условиях затяжной борьбы с коронавирусом. Лидер КНДР отметил, что необходимо поддерживать максимальную осведомленность и наблюдение за строгой дисциплиной и идеально поддерживать противоэпидемические меры. Но при этом государственные органы должны скрупулезно подойти к реализации экономических аспектов, чтобы справиться с негативным влиянием пандемии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.06.2021, 14:53
    Гость: Мимо

    А людей жалко. Дети, старики - самые незащищённые. Проходили все эти карточки. Ещё повезти должно, чтобы их отоварить. Ельцин ещё программу 500 дней, по моему, запустил. Затяните пояса, просил. Мы то затягивали в буквальном смысле. Вот дураки то. А кто то деньги в коробке из под ксерокса выносил. И это только , что известно. У Руцкого компромат чемоданами, как иностранным агентом ещё не объявили. Не додумались по тем временам.

  2. 16.06.2021, 14:32
    Гость: И ведь что интересно:

    Из ВИКИ: "Сегодня фрукты, рыба, морепродукты экспортируются (основной рынок сбыта продовольствия — страны СНГ, ОСОБЕННО, Дальневосточный регион России, обеспеченный КИТАЙСКИМ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ на 44 %".

  4. 16.06.2021, 14:08
    Гость: stalker

    Судя по очень упитанному виду Ким Чен Ына, проблемы с продовольствием его не затрагивают. Это проблемы других. Тех, кто под ним ходит.

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