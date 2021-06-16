Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в стране
Северная Корея испытывает проблемы с продовольствием из-за ущерба, нанесенного тайфунами в 2020 году. В частности, лидер КНДР Ким Чен Ын назвал ситуацию "напряженной", сообщает РИА Новости.
По словам лидера страны, проблемы связаны с тем, что сельскохозяйственный сектор не выполнил план по производству зерна в 2020 году. Он отметил, что "субъективные и объективные условия" в Северной Корее ухудшились с началом 2021 года.
При этом экономика в целом показала рост, о чем говорит перевыполнение промышленного плана на первое полугодие на уровне 144%, что на 25% выше, чем за аналогичный период 2020 года.
В связи с ситуацией власти обсудили поддержание экономики и обеспечение населения продовольствием, одеждой и жильем в условиях затяжной борьбы с коронавирусом. Лидер КНДР отметил, что необходимо поддерживать максимальную осведомленность и наблюдение за строгой дисциплиной и идеально поддерживать противоэпидемические меры. Но при этом государственные органы должны скрупулезно подойти к реализации экономических аспектов, чтобы справиться с негативным влиянием пандемии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А людей жалко. Дети, старики - самые незащищённые. Проходили все эти карточки. Ещё повезти должно, чтобы их отоварить. Ельцин ещё программу 500 дней, по моему, запустил. Затяните пояса, просил. Мы то затягивали в буквальном смысле. Вот дураки то. А кто то деньги в коробке из под ксерокса выносил. И это только , что известно. У Руцкого компромат чемоданами, как иностранным агентом ещё не объявили. Не додумались по тем временам.
Из ВИКИ: "Сегодня фрукты, рыба, морепродукты экспортируются (основной рынок сбыта продовольствия — страны СНГ, ОСОБЕННО, Дальневосточный регион России, обеспеченный КИТАЙСКИМ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ на 44 %".
им нужны лизальщики кроссовок
Судя по очень упитанному виду Ким Чен Ына, проблемы с продовольствием его не затрагивают. Это проблемы других. Тех, кто под ним ходит.
Значит, голод в полный рост. Иначе бы не признали.