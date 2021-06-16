Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в стране

08:40 16.06.2021

Северная Корея испытывает проблемы с продовольствием из-за ущерба, нанесенного тайфунами в 2020 году. В частности, лидер КНДР Ким Чен Ын назвал ситуацию "напряженной", сообщает РИА Новости.

По словам лидера страны, проблемы связаны с тем, что сельскохозяйственный сектор не выполнил план по производству зерна в 2020 году. Он отметил, что "субъективные и объективные условия" в Северной Корее ухудшились с началом 2021 года.

При этом экономика в целом показала рост, о чем говорит перевыполнение промышленного плана на первое полугодие на уровне 144%, что на 25% выше, чем за аналогичный период 2020 года.

В связи с ситуацией власти обсудили поддержание экономики и обеспечение населения продовольствием, одеждой и жильем в условиях затяжной борьбы с коронавирусом. Лидер КНДР отметил, что необходимо поддерживать максимальную осведомленность и наблюдение за строгой дисциплиной и идеально поддерживать противоэпидемические меры. Но при этом государственные органы должны скрупулезно подойти к реализации экономических аспектов, чтобы справиться с негативным влиянием пандемии.