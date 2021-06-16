Байден предупредил Путина о последствиях в случае смерти Навального

Последствия для России будут разрушительными, если Алексей Навальный умрет в тюрьме. Об этом Джо Байден сказал Владимиру Путину во время их встречи.

«Когда Путин говорил о том, что не собирается причинить боль Навальному, то рационально пытался объяснить, как относится к нему. Я ему объяснял, что считаю этот вопрос очень важным», - сказал Байден во время пресс-конференции в Женеве после переговоров с Путиным.

Ранее Владимир Путин, комментируя ситуацию с Навальным, заявил, что исходит из того, что «этот господин сознательно шел на то, чтобы быть задержанным». «Он сделал то, что хотел», — приводит слова российского президента РБК.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.06.2021, 02:25
    Гость: Прохожий

    Это правильно. Из-за Навального надо разрушить всю Россию.
    Но, как говаривал покойный Доренко: "Казалось бы, причём здесь Навальный?"

  3. 17.06.2021, 01:58
    Гость: Zahar

    Именно Путин, продолжающий уничтожать нашу страну, виноват в том, что если Байден от слов перейдёт к делу последствия для России будут разрушительными.

  4. 17.06.2021, 01:52
    Гость: иван з.

    А при чем здесь Васильева? Байден про нее ничего не говорил. И это не повод перевирать слова Байдена. Он и без этого чудной.

  5. 17.06.2021, 01:05
    Гость: однозначно

    При чем тут забота Байдена?Новальный сидит и правильно,то ,что Васильева не сидела за решеткой печально,но это никоим образом не освобождает Нав. от ответственности.Оба эти субъекта должны сидеть!И это не дело бидона!

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