Байден предупредил Путина о последствиях в случае смерти Навального

22:56 16.06.2021

Последствия для России будут разрушительными, если Алексей Навальный умрет в тюрьме. Об этом Джо Байден сказал Владимиру Путину во время их встречи.

«Когда Путин говорил о том, что не собирается причинить боль Навальному, то рационально пытался объяснить, как относится к нему. Я ему объяснял, что считаю этот вопрос очень важным», - сказал Байден во время пресс-конференции в Женеве после переговоров с Путиным.

Ранее Владимир Путин, комментируя ситуацию с Навальным, заявил, что исходит из того, что «этот господин сознательно шел на то, чтобы быть задержанным». «Он сделал то, что хотел», — приводит слова российского президента РБК.