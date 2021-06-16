Байден предупредил Путина о последствиях в случае смерти Навального
Последствия для России будут разрушительными, если Алексей Навальный умрет в тюрьме. Об этом Джо Байден сказал Владимиру Путину во время их встречи.
«Когда Путин говорил о том, что не собирается причинить боль Навальному, то рационально пытался объяснить, как относится к нему. Я ему объяснял, что считаю этот вопрос очень важным», - сказал Байден во время пресс-конференции в Женеве после переговоров с Путиным.
Ранее Владимир Путин, комментируя ситуацию с Навальным, заявил, что исходит из того, что «этот господин сознательно шел на то, чтобы быть задержанным». «Он сделал то, что хотел», — приводит слова российского президента РБК.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это правильно. Из-за Навального надо разрушить всю Россию.
Но, как говаривал покойный Доренко: "Казалось бы, причём здесь Навальный?"
Его надо обменять на наших кого закрыли в США.
Жаль мне старину Джо, совсем плох.
Именно Путин, продолжающий уничтожать нашу страну, виноват в том, что если Байден от слов перейдёт к делу последствия для России будут разрушительными.
А при чем здесь Васильева? Байден про нее ничего не говорил. И это не повод перевирать слова Байдена. Он и без этого чудной.
При чем тут забота Байдена?Новальный сидит и правильно,то ,что Васильева не сидела за решеткой печально,но это никоим образом не освобождает Нав. от ответственности.Оба эти субъекта должны сидеть!И это не дело бидона!