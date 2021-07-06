Лукашенко намерен ограничить транзит товаров из Германии в Россию

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на европейские санкции может ввести ограничения на транзит товаров из Германии в Россию и Китай.

Президент Белоруссии также напомнил, что ранее уже ограничивал поставки продукции компаний Scoda и Nivea на белорусский рынок. «Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу», - сказал Александр Лукашенко.

«Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину - там хорошие дороги - пускай едут и поставляют туда», - добавил он.

Также он призвал обратить внимание на западные компании, работающие на территории Белоруссии.

«Правительству и Национальному банку необходимо внимательно посмотреть на западные компании, которые ведут свой бизнес в нашей стране. Те из них, кто ответственно относится, понимает нас - милости просим, будем с вами сотрудничать. Но если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться», - отметил Александр Лукашенко.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 06.07.2021, 22:41
    Гость: кто же из "засидевшихся" окажется в роли Колобка?..)))

    Ни разу не смешно, сказочный колобок был один.
    В соревнованиях не участвовал.

  3. 06.07.2021, 22:04
    Гость: Тотоша и Кокоша

    Или в роли галош. Между прочим, некоторое утверждают, что Колобок еврей.

  5. 06.07.2021, 21:18
    Гость: Рабинович

    Ай, да Лукашенко!
    Уже вторая пощёчина "союзнику" за день. Первая - приговор Бабарико.
    Видимо, "дружеские" встречи в Сочи достигли такого градуса накала, что Александр Григорьевич решил пойти ва-банк и просто в открытую плюнуть в Москву. Типа, "ничего ты мне не сделаешь, посмотрим, кто первый свалится".
    Интересно, кто же из "засидевшихся" окажется в роли Колобка?..)))

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