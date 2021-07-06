Лукашенко намерен ограничить транзит товаров из Германии в Россию
Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на европейские санкции может ввести ограничения на транзит товаров из Германии в Россию и Китай.
Президент Белоруссии также напомнил, что ранее уже ограничивал поставки продукции компаний Scoda и Nivea на белорусский рынок. «Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу», - сказал Александр Лукашенко.
«Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину - там хорошие дороги - пускай едут и поставляют туда», - добавил он.
Также он призвал обратить внимание на западные компании, работающие на территории Белоруссии.
«Правительству и Национальному банку необходимо внимательно посмотреть на западные компании, которые ведут свой бизнес в нашей стране. Те из них, кто ответственно относится, понимает нас - милости просим, будем с вами сотрудничать. Но если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться», - отметил Александр Лукашенко.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У него проблемы, а решать будет за счёт россиян . Хороший союзник)))
Ни разу не смешно, сказочный колобок был один.
В соревнованиях не участвовал.
Или в роли галош. Между прочим, некоторое утверждают, что Колобок еврей.
У Батьки всегда было чувство юмора.
Ай, да Лукашенко!
Уже вторая пощёчина "союзнику" за день. Первая - приговор Бабарико.
Видимо, "дружеские" встречи в Сочи достигли такого градуса накала, что Александр Григорьевич решил пойти ва-банк и просто в открытую плюнуть в Москву. Типа, "ничего ты мне не сделаешь, посмотрим, кто первый свалится".
Интересно, кто же из "засидевшихся" окажется в роли Колобка?..)))