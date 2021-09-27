Пандемия привела к самому сильному сокращению жизни после Второй мировой

12:30 27.09.2021

В прошлом году ожидаемая продолжительность жизни людей на фоне пандемии коронавируса нового типа сократилась на максимальную величину со времен Второй мировой войны. Об этом сообщили ученые Оксфордского университета.

Эксперты отметили, что в 2020 году в сравнении с 2019-м в 22 государствах из 29 ожидаемая продолжительность жизни снизилась более чем на полгода. Исследование ученых охватило Соединенные Штаты, Чили и Европу. В разных странах, по данным специалистов, большинство сокращений может быть связано с официальной смертностью от коронавируса. В общей сложности, по имеющимся данным, в мире от коронавируса скончались почти пять миллионов человек.

Как сообщил соавтор работы по итогам исследования доктор Риди Кашьяп, тот факт, что исследование подчеркивает серьезное влияние пандемии, показывает, насколько это событие стало шоком для всего мира.

На территории большинства государств ожидаемая продолжительность жизни у мужчин сократилась больше, чем у женщин. Наибольшее снижение произошло среди американских мужчин. Их значения уменьшились на 2,2 года по сравнению с 2019-м. В целом мужчины потеряли более года в 15 странах по сравнению с женщинами в 11 странах, пишет Reuters.