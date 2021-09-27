Пандемия привела к самому сильному сокращению жизни после Второй мировой
В прошлом году ожидаемая продолжительность жизни людей на фоне пандемии коронавируса нового типа сократилась на максимальную величину со времен Второй мировой войны. Об этом сообщили ученые Оксфордского университета.
Эксперты отметили, что в 2020 году в сравнении с 2019-м в 22 государствах из 29 ожидаемая продолжительность жизни снизилась более чем на полгода. Исследование ученых охватило Соединенные Штаты, Чили и Европу. В разных странах, по данным специалистов, большинство сокращений может быть связано с официальной смертностью от коронавируса. В общей сложности, по имеющимся данным, в мире от коронавируса скончались почти пять миллионов человек.
Как сообщил соавтор работы по итогам исследования доктор Риди Кашьяп, тот факт, что исследование подчеркивает серьезное влияние пандемии, показывает, насколько это событие стало шоком для всего мира.
На территории большинства государств ожидаемая продолжительность жизни у мужчин сократилась больше, чем у женщин. Наибольшее снижение произошло среди американских мужчин. Их значения уменьшились на 2,2 года по сравнению с 2019-м. В целом мужчины потеряли более года в 15 странах по сравнению с женщинами в 11 странах, пишет Reuters.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот именно.
В Европе нет повышенной смертности за исключением домов престарелых.
Это потому, что европейцы лечатся от ковида дома. В изоляции или без изоляции - неважно, главное что дома и успешно выздоравливают, как и от обычного гриппа. Или умирают при осложнениях как от гриппа. Это нормально. Повторяю, уровень смертности от ковида и от гриппа одинаковый. А "дельта" - это вообще обычный грипп, даже по симптомам (т.е. по основаниям, которые определяют заболевание).
Только у нас борьба с болезнью превратилась в борьбу против жизни и здоровья людей. Наших людей принудительно заключают в ковид-концлагеря, где они заражаются разными смертельными инфекциями, поскольку специальные меры против внутрибольничной инфекции в "ковидариях" отсутствуют. Поэтому у нас смертность "моложе". И она очень высокая именно в концлагерях.
Но это вторая по количеству причина избыточной смертности.
Первая причина - уничтожение здравоохранения, продолжающееся уже 8 лет и усилившееся с началом ковидобесия. И эта причина далеко впереди второй, даже если принять завышенную в несколько раз статистику по ковиду. Смысл этого завышения как раз и состоит в том, чтобы перебросить избыточную смертность с первой причины на вторую. Власть думает, что если причина смертности - ковид, то за это не придётся отвечать, "оно само". Или "сами виноваты".
Но отвертеться не удастся. Всем им гореть в аду. Антихристу всё равно. Он даже своих сторонников и помощников не щадит. А эту власть - тем более. Сгорят на провокациях.
кстати о фукусиме про которую тут вспомнили..
вы наверное не в курсах.
японцы обьявили, что построят трубу на глубину - для СБРОСА Радиоактивной воды из хранилищ фукусимы!!!
после сброса, радиоактивную воду разнесут течения по всему мировому океану..
вот где реальная катастрофа запланирована и ни одна зеленая сволочь по этому поводу не вяккнула даже - включя правительство рф, которое Разрешло импорт рыбы из зараженных районов..
А если бы прислушались к " диссиден там", то ещё больше бы чистого воздуха было!Но процесс ещё не закончен - есть надежда,что гриппер до них доберётмя.
ещё одной фукусимы.. Слишком много вони от узкопленчатых..
самураев ещё одна фукусима случилась и их полстраны снесло с "лица" Земли!!