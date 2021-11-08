Байден отказался от принципа «Америка на первом месте»

08:50 8.11.2021

Президент США Джо Байден открыто отказывается от принципа "Америка на первом месте" (America first), который был основным в политическом курсе его предшественника Дональда Трампа. Об этом в интервью каналу CNN рассказал помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, Байден считает, что данный принцип на самом деле ставит Америку на последнее место. Идея America first предполагает, что Белый дом отдает приоритет внутренним делам и минимизирует вмешательство в политику других государств.

Байден же неоднократно подчеркивал, что новая администрация президента США будет бросать вызов своим противникам и не станет отвергать союзников. "Америка вернулась — она готова лидировать в мире, а не удаляться от него", — заявлял он.

При этом рейтинг одобрения действий Байдена продолжает снижаться. Так в период с 3 по 5 ноября он упал до 38%, тогда как в сентябре он составлял 48%. В частности, 46% респондентов отмечают, что Байден справляется с работой на посту президента хуже, чем ожидалось, а 64% опрошенных заявили, что не хотят, чтобы он выдвигал свою кандидатуру на переизбрание в 2024 году.