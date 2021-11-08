Байден отказался от принципа «Америка на первом месте»
Президент США Джо Байден открыто отказывается от принципа "Америка на первом месте" (America first), который был основным в политическом курсе его предшественника Дональда Трампа. Об этом в интервью каналу CNN рассказал помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
По словам Салливана, Байден считает, что данный принцип на самом деле ставит Америку на последнее место. Идея America first предполагает, что Белый дом отдает приоритет внутренним делам и минимизирует вмешательство в политику других государств.
Байден же неоднократно подчеркивал, что новая администрация президента США будет бросать вызов своим противникам и не станет отвергать союзников. "Америка вернулась — она готова лидировать в мире, а не удаляться от него", — заявлял он.
При этом рейтинг одобрения действий Байдена продолжает снижаться. Так в период с 3 по 5 ноября он упал до 38%, тогда как в сентябре он составлял 48%. В частности, 46% респондентов отмечают, что Байден справляется с работой на посту президента хуже, чем ожидалось, а 64% опрошенных заявили, что не хотят, чтобы он выдвигал свою кандидатуру на переизбрание в 2024 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И что кто-то верит этой старой лисице?
Бидон наш. Не прошло и месяца как Байден стал президентом и:
- Продлен договор СНВ;
- Навального вернули в Россию и посадили;
- Возобновилось строительство СП-2;
- Похерен Канадский нефтепровод и сланцевая отрасль;
- цена на нефть и газ ежедневно растет.
Предполагаемое время вербовки - 1979г.
В инете есть фото, где Громыко поздравляет товарища Байдена с успешной вербовкой.
если Америка вчистую проиграла торговую войну Китаю.
без разницы, что американец, что папуас, что русский, что китаец.
Ну там у них вообще все интереснее и интереснее. Говорят ещё Обама закупил целую партию умных гильотин. К чему я это. Там очень интересный принцип действия - даже без участия человека. В общем ложите любого, и искусственный интеллект сам определяет друг это или враг. И в зависимости от этого лезвие само опускается, или не опускается. Круто, да? Нет, ну то что казнить будут без суда и следствия, причём именно обезглавливать, как во времена Великой французской революции, ни для кого не секрет - это ещё в Откровении сказано. Удивляет, что определять, кто враг, а кто друг будет не человек. Не думаю, что дело здесь в гуманности - этим подонкам не ведомо сострадание. Скорей всего здесь дело в другом. Лично я считаю, что человек чисто визуально не сможет определить, кто именно перед ним. Это сделать сможет лишь компьютер. Ну говорят, что в аэропортах уже стоят приборы, которые способны определить делал ли человек процедуру или просто купил сертификат. Значит все-таки конспирологи не настолько далеки от истины. Что-то там все же есть - в этой "спасительной" вакцине. И это что-то пока может определить только компьютер. Так что, все будет чётко - без лишних сентиментов. Загребли толпу на улице - пустили каждого под гильотину. Кто враг - тому голову и отрежет. Какая все-таки у них бурная фантазия - кто бы мог подумать, что я доживу до таких "благодатных" времён. А ведь у меня было столько "возможностей" умереть раньше. Но как-то все не складывалось. Я уже начала думать, что я "кошка".