Украина призвала Запад усилить работу над пакетом жестких санкций против РФ

Украина призывает западных партнеров ускорить работу над пакетом жестких экономических санкций против РФ на случай дальнейшей эскалации, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CNBC.

"Я повторяю всем своим коллегам: мы не можем допустить еще одного масштабного кровопролития, еще одной катастрофы. И если она состоится, Украина будет обороняться, но вам все равно придется вводить санкции. Если вы ускорите разработку пакета жестких санкций сейчас и сразу продемонстрируете России цену, которую ей придется заплатить при новом нападении, это в принципе сдержит РФ от такого сценария", - цитирует министра "Интерфакс".

"Насколько нам известно, в основном речь идет об экономических ограничениях торговли и инвестиций с РФ, ограничениях суверенного долга РФ, ограничениях банковских операций, поднимается также вопрос отключения России от SWIFT", - отметил он.

При этом Кулеба подчеркнул, что разработка непосредственных санкционных механизмов является внутренним делом стран-партнеров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 17.12.2021, 13:17
    Гость: С поздравлением от Газпрома

    В текущем году, который подходит к концу, компания ожидает чистую прибыль в размере 40 млард $, что почти в два раза превышает прошлогоднею.
    Выражаем признательность всем, кто способствовал этому результату. Особая благодарность украинским партнерам.
    С надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество. С наступающим Новым годом!

  4. 17.12.2021, 12:20
    Гость: Интересно...

    - Евросоюз готовит новые антироссийские санкции.
    - А на чем готовит?
    - На российском газе.
    6+0–

  5. 17.12.2021, 12:13
    Гость: грек

    Какая война между Россией и Украиной??? оболдели, против каго просите ввести санкции, против власти- согласен,она такая же как и Украинская если против граждан России,то вы чистой породы-ПАНИКЁРЫ!

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