Украина призвала Запад усилить работу над пакетом жестких санкций против РФ

09:32 17.12.2021

Украина призывает западных партнеров ускорить работу над пакетом жестких экономических санкций против РФ на случай дальнейшей эскалации, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CNBC.

"Я повторяю всем своим коллегам: мы не можем допустить еще одного масштабного кровопролития, еще одной катастрофы. И если она состоится, Украина будет обороняться, но вам все равно придется вводить санкции. Если вы ускорите разработку пакета жестких санкций сейчас и сразу продемонстрируете России цену, которую ей придется заплатить при новом нападении, это в принципе сдержит РФ от такого сценария", - цитирует министра "Интерфакс".

"Насколько нам известно, в основном речь идет об экономических ограничениях торговли и инвестиций с РФ, ограничениях суверенного долга РФ, ограничениях банковских операций, поднимается также вопрос отключения России от SWIFT", - отметил он.

При этом Кулеба подчеркнул, что разработка непосредственных санкционных механизмов является внутренним делом стран-партнеров.