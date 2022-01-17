Песков допустил разрыв всех связей с США в случае санкций против властей РФ
Новые санкции США против Москвы, в том числе против руководства РФ, могут повлечь за собой полный разрыв отношений между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN, пишет "Интерфакс".
"Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых связей между нашими странами, что не будет в интересах ни Москвы, ни Вашингтона. Это будет огромная ошибка", - подчеркнул Песков, добавив, что никогда не было такого, чтобы санкции оказались эффективными в решении проблем и заставляли другую страну предпринимать нужные Вашингтону шаги.
Он подчеркнул, что Россия привыкла к санкциям США, и попыталась извлечь из них пользу, развивая собственное производство. Песков добавил, что Россия слишком велика и самодостаточна, чтобы быть уязвимой перед американскими санкциями.
При этом пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что шансы на взаимопонимание между Россией и Соединенными Штатами есть, но Вашингтону, по его мнению, нельзя оставлять без внимания причины обеспокоенности России.
"Я искренне верю, что мудрость наших лидеров... политическая мудрость президента Путина и его политический опыт, а также политическая мудрость и опыт президента Байдена - это хорошая почва для продолжения попыток найти взаимопонимание", - сказал Песков.
Он добавил, что если Вашингтон проявит политическую волю к тому, чтобы принять во внимание "национальную обеспокоенность России" и говорить на эту тему, то точки соприкосновения между сторонами будут найдены. В случае же отказа США обсуждать эту проблему, по мнению Пескова, прогнозы на будущее окажутся "пессимистическими".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бред синего алкаша.
Чо, всех, всех!? Ой сумлеваюсь!
Вот это не надо. Если этого опыта и этой мудрости хватило довести до нищеты и развала.
патриотам! Умереть у нас всегда пожалуйста.
Имея недвижимость за рубежом,
Молоть самому не смешно языком,
В заведомо пустопорожнем экстазе
Грозя Дяде Сэму "разрывом всех связей"?