Песков допустил разрыв всех связей с США в случае санкций против властей РФ

10:35 17.01.2022

Новые санкции США против Москвы, в том числе против руководства РФ, могут повлечь за собой полный разрыв отношений между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN, пишет "Интерфакс".

"Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых связей между нашими странами, что не будет в интересах ни Москвы, ни Вашингтона. Это будет огромная ошибка", - подчеркнул Песков, добавив, что никогда не было такого, чтобы санкции оказались эффективными в решении проблем и заставляли другую страну предпринимать нужные Вашингтону шаги.

Он подчеркнул, что Россия привыкла к санкциям США, и попыталась извлечь из них пользу, развивая собственное производство. Песков добавил, что Россия слишком велика и самодостаточна, чтобы быть уязвимой перед американскими санкциями.

При этом пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что шансы на взаимопонимание между Россией и Соединенными Штатами есть, но Вашингтону, по его мнению, нельзя оставлять без внимания причины обеспокоенности России.

"Я искренне верю, что мудрость наших лидеров... политическая мудрость президента Путина и его политический опыт, а также политическая мудрость и опыт президента Байдена - это хорошая почва для продолжения попыток найти взаимопонимание", - сказал Песков.

Он добавил, что если Вашингтон проявит политическую волю к тому, чтобы принять во внимание "национальную обеспокоенность России" и говорить на эту тему, то точки соприкосновения между сторонами будут найдены. В случае же отказа США обсуждать эту проблему, по мнению Пескова, прогнозы на будущее окажутся "пессимистическими".