В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению

12:26 21.01.2022

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Донбасс восемь РСЗО (Реактивная система залпового огня) «Смерч» и «Ураган» и ведут приготовления к активным боевым действиям. Об этом сообщили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

«Командование Народной милиции ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий на Донбассе» — отмечается в сообщении на сайте ведомства. По информации разведки ДНР, на железнодорожной станции в Красноармейске разгружены шесть единиц РСЗО «Смерч» и двух «Ураган» с кассетными боеприпасами.

В Народной милиции также призвали страны Запада прекратить поставку Украине летального оружия и «заставить киевские власти» выполнить пакет Минских договоренностей.

В декабре 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев, вероятно, готовится к «силовому решению» конфликта на юго-востоке Украины. Представитель ведомства заявила, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в 2022 году военный бюджет страны вырастет до почти $12 млрд — рост на 20%. Министр обороны страны Алексей Резников призвал Запад поставить Киеву не только оборонительные, но и наступательные вооружения.