В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению

Фото с сайта wikimedia.org

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Донбасс восемь РСЗО (Реактивная система залпового огня) «Смерч» и «Ураган» и ведут приготовления к активным боевым действиям. Об этом сообщили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

«Командование Народной милиции ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий на Донбассе» — отмечается в сообщении на сайте ведомства. По информации разведки ДНР, на железнодорожной станции в Красноармейске разгружены шесть единиц РСЗО «Смерч» и двух «Ураган» с кассетными боеприпасами.

В Народной милиции также призвали страны Запада прекратить поставку Украине летального оружия и «заставить киевские власти» выполнить пакет Минских договоренностей.

В декабре 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев, вероятно, готовится к «силовому решению» конфликта на юго-востоке Украины. Представитель ведомства заявила, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в 2022 году военный бюджет страны вырастет до почти $12 млрд — рост на 20%. Министр обороны страны Алексей Резников призвал Запад поставить Киеву не только оборонительные, но и наступательные вооружения. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.01.2022, 15:01
    Гость: Да

    Интересно, как решит реагировать Кремль на хохляцкий блицкриг, если он удастся..

    Вариантов то много. Можно в последний момент признать ДНР отдельным государством, причём украинским. Вторая украина.

    А самое интересное, полный разрыв дипломатических отношений с Киевом и перекрытие границ, можно заодно и газопровода..

  3. 21.01.2022, 14:07
    Гость: Об этом сообщили в Народной милиции

    А я думал в ООН. А так сами создали милицию, сами и сообщили.

  4. 21.01.2022, 13:58
    Гость: Просто Бизнес, ничего личного

    У депутата Госдумы и бывшего руководителя самопровозглашенной ДНР нашли элитную недвижимость в Дубае. Александр Бородай не задекларировал элитную квартиру с видом на Персидский залив.

  5. 21.01.2022, 13:46
    Гость: Как начнется Олимпиада и Путин уедет в Китай

    Как начнется Олимпиада и Путин уедет в Китай, так и начнут бомбить ЛДНР.

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