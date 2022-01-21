В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Донбасс восемь РСЗО (Реактивная система залпового огня) «Смерч» и «Ураган» и ведут приготовления к активным боевым действиям. Об этом сообщили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
«Командование Народной милиции ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий на Донбассе» — отмечается в сообщении на сайте ведомства. По информации разведки ДНР, на железнодорожной станции в Красноармейске разгружены шесть единиц РСЗО «Смерч» и двух «Ураган» с кассетными боеприпасами.
В Народной милиции также призвали страны Запада прекратить поставку Украине летального оружия и «заставить киевские власти» выполнить пакет Минских договоренностей.
В декабре 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев, вероятно, готовится к «силовому решению» конфликта на юго-востоке Украины. Представитель ведомства заявила, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в 2022 году военный бюджет страны вырастет до почти $12 млрд — рост на 20%. Министр обороны страны Алексей Резников призвал Запад поставить Киеву не только оборонительные, но и наступательные вооружения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Радуйся в схроне или плачь - всё равно тебя... достанет НКВД. А Крым, однако, наш!
Интересно, как решит реагировать Кремль на хохляцкий блицкриг, если он удастся..
Вариантов то много. Можно в последний момент признать ДНР отдельным государством, причём украинским. Вторая украина.
А самое интересное, полный разрыв дипломатических отношений с Киевом и перекрытие границ, можно заодно и газопровода..
А я думал в ООН. А так сами создали милицию, сами и сообщили.
У депутата Госдумы и бывшего руководителя самопровозглашенной ДНР нашли элитную недвижимость в Дубае. Александр Бородай не задекларировал элитную квартиру с видом на Персидский залив.
Как начнется Олимпиада и Путин уедет в Китай, так и начнут бомбить ЛДНР.