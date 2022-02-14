Госдеп распорядился уничтожить все компьютеры в посольстве США в Киеве
Госдепартамент США распорядился уничтожить всю оргтехнику в посольстве США в Киеве, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.
По утверждению источников издания, американское внешнеполитическое ведомство приказало уничтожить сетевое оборудование и компьютерные рабочие станции, а также демонтировать телефонную систему посольства. Газета также ознакомилась с внутренними сообщениями ведомства и пришла к выводу, что теперь посольство в Киеве стало непригодным для использования в качестве дипломатического объекта.
На фоне сообщений о готовящемся вторжении России на Украину власти США приняли решение о временном переводе своего посольства на Украине из Киева во Львов. Также дипведомство решило эвакуировать сотрудников посольства из страны, данный шаг глава Госдепа Энтони Блинкен назвал «благоразумной мерой на фоне высокого риска эскалации» конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский оценил переезд некоторых посольств на Западную Украину как большую ошибку.
Комментарии читателей Оставить комментарий
По ходу...война так нужна мировой закулисе паразитов ...что, видимо готовы приказывать воякам в обход ...своего зеленского (который типа тормозит ..)
- по львову.
боятся звёзднополосатые хлопцы, что придут неопознанные русские парни и заберут все секреты как забрали у грызунов их ХамЕры, когда те тикали в обо с Саных штанах, забыв про гордость.
Так переехали во Львов, или покинули страну? )))
Русские еще не пришли, а контуженных уже полмира...