Зеленский заявил о праве Украины на индивидуальную и коллективную оборону

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится к миру и продолжит дипломатическую работу в этом направлении после решения РФ о признании республик Донбасса, пишет РИА Новости.

По словам Зеленского, после заявления Путина он "обсудил ситуацию" с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

"Что будет происходить дальше? Мы хотим мира, но мы последовательны в своих действиях. Сегодня МИД Украины направил государствам-членам Совета безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации. Я инициировал созыв Совета безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации", — заявил Зеленский, подчеркнув, что Киев привержен дипломатическому урегулированию конфликта.

"Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся ни на какие провокации. Наши границы надежно защищены, создана система территориальной обороны, наши партнеры нас поддерживают. А в соответствии с статьей 51 устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. За нами правда и правду мы никогда не будем скрывать от вас. Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете о всем знать. Сейчас нет никаких причин для хаотичных действий", — заявил Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.02.2022, 14:12
    Гость: topor

    Я инициировал созыв Совета безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ.
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    Обделался и побежал европейской мамке жаловаться?

  2. 22.02.2022, 13:48
    Гость: I.E.

    Клоун-пианист, с подвижным, как у обезьяны фэйсом, сказал, что СП-2 надо немедленно закрывать. Но про ГТС Шумэрщыны ничого ни сказав. Это другое?

  3. 22.02.2022, 13:29
    Гость: Настоящие

    украинцы теперь ждут когда им скостят 52 миллиарда, а потом поменяют правительство на пророссийское.

  5. 22.02.2022, 12:13
    Гость: Сначала сопрут, а потом попробуй, отними...

    Украина никому и ничего не должна, никому и ничего не отдаст, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к нации, комментируя признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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