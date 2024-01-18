США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию из ОАЭ

США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию из Объединенных Арабских Эмиратов и 17 морских судов, сообщило министерство финансов.

Санкционный список пополнили фирма Hennesea Holdings Limited, зарегистрированная в Абу-Даби, и 17 связанных с ней танкеров, которые ходят под флагом Либерии, пишет РИА Новости.

США в последнее время вводят санкции против судоходных компаний из разных стран и морских судов, уличенных в обходе "ценового потолка" на экспортируемую российскую нефть.
 

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