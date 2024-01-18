США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию из ОАЭ
США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию из Объединенных Арабских Эмиратов и 17 морских судов, сообщило министерство финансов.
Санкционный список пополнили фирма Hennesea Holdings Limited, зарегистрированная в Абу-Даби, и 17 связанных с ней танкеров, которые ходят под флагом Либерии, пишет РИА Новости.
США в последнее время вводят санкции против судоходных компаний из разных стран и морских судов, уличенных в обходе "ценового потолка" на экспортируемую российскую нефть.
Комментарии читателей Оставить комментарий
прибыло?
Да конечно ,поедут в Торжок ,покупать рубли .
Ничего, санкции нам на пользу, первая экономика в Европе!
В итоге просто испортят себе отношения с Эмиратами.
Гы,чем хуже тем лучше.