США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию из ОАЭ

18:46 18.01.2024

США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию из Объединенных Арабских Эмиратов и 17 морских судов, сообщило министерство финансов.

Санкционный список пополнили фирма Hennesea Holdings Limited, зарегистрированная в Абу-Даби, и 17 связанных с ней танкеров, которые ходят под флагом Либерии, пишет РИА Новости.

США в последнее время вводят санкции против судоходных компаний из разных стран и морских судов, уличенных в обходе "ценового потолка" на экспортируемую российскую нефть.

