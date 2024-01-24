Комитет Сената США поддержал законопроект о конфискации российских активов
Комитет Сената США по международным делам поддержал законопроект о конфискации российских активов и передаче их Украине. Об этом сообщает пресс-служба комитета. В поддержку законопроекта выступили 20 членов комитета. Против принятия законопроекта проголосовал сенатор Рэнд Пол, пишет "Коммерсант".
В тексте принятого законопроекта указано, что конфискованные российские активы будут предоставлены Украине в качестве дополнительной помощи. В этих целях планируется использовать замороженные средства ЦБ РФ и другие "суверенные активы Российской Федерации".
Отмечается, что решение о передаче активов должно быть принято США совместно с международными союзниками и партнерами "в рамках скоординированных многосторонних усилий". Законопроект должен быть одобрен полным составом Сената, затем Палатой представителей Конгресса. Дальше он должен быть подписан президентом США Джо Байденом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Амеры хитрят. В Америке всего 5-7 миллиардов наших финансов,, а всё остальное - в Европе.
То есть хотят,, чтобы немцы ещё раз "попали".. Мало того, что им газопровод взорвали, так теперь пусть и дальше усугубляют отношения.
Закономерный и прогнозируемый результат попытки интегрироваться в западное общество российской и кремлевской элиты. Значит все прощайте виллы, замки и счета ворованных у российского народа денег и запрятанных на западе, чтобы удобней было пользоваться, когда они все планировали свалить за бугор. После полного разграбления России и экономического коллапса. Российские олигархи и правители РФ ими воспользоваться больше не смогут так им ворам и казнокрадам надо, расхитителям народных богатств России. Российскому народу все равно эти деньги бы не достались они их для себя приберегали.
Я по наивности считал их пассивами. Во какая загогулина.....
Ну что, тут великолепный повод разорвать с амерами дипотношения, и выйти из долларовой зоны. Всё равно в ближайшие 20..30 лет они свои санкции не отменят.
При выходе из долларовой зоны амеры теряют 80% эффективности своих санкций.
Естественно национализация ЦБ, и прощение всех своих долгов Парижскому клубу.
ЛЮБОЙ вменяемый лидер РФ (к Гегемону это увы не относится, он продукт криминала святых 90-х и Ельцинского окружения, ещё с подозрительными связями с хасидами) должен начать полную ревизию всех договоров с США, особенно начиная с Ельцинской эпохи. По моему назрело- отмена всего того, что с амерами подписали Горби и Борька.
За то потом можно будет начинать с амерами всё с чистого листа, без оглядки на предательские элитки 90-х.
Проект "Борькино наследие"нужно прекращать. Поигрались в дружбу с западом, по моему уже всё окончательно стало понятно.
набиуллину!