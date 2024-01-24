Комитет Сената США поддержал законопроект о конфискации российских активов

23:12 24.01.2024

Комитет Сената США по международным делам поддержал законопроект о конфискации российских активов и передаче их Украине. Об этом сообщает пресс-служба комитета. В поддержку законопроекта выступили 20 членов комитета. Против принятия законопроекта проголосовал сенатор Рэнд Пол, пишет "Коммерсант".

В тексте принятого законопроекта указано, что конфискованные российские активы будут предоставлены Украине в качестве дополнительной помощи. В этих целях планируется использовать замороженные средства ЦБ РФ и другие "суверенные активы Российской Федерации".

Отмечается, что решение о передаче активов должно быть принято США совместно с международными союзниками и партнерами "в рамках скоординированных многосторонних усилий". Законопроект должен быть одобрен полным составом Сената, затем Палатой представителей Конгресса. Дальше он должен быть подписан президентом США Джо Байденом.