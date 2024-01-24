Комитет Сената США поддержал законопроект о конфискации российских активов

Комитет Сената США по международным делам поддержал законопроект о конфискации российских активов и передаче их Украине. Об этом сообщает пресс-служба комитета. В поддержку законопроекта выступили 20 членов комитета. Против принятия законопроекта проголосовал сенатор Рэнд Пол, пишет "Коммерсант".

В тексте принятого законопроекта указано, что конфискованные российские активы будут предоставлены Украине в качестве дополнительной помощи. В этих целях планируется использовать замороженные средства ЦБ РФ и другие "суверенные активы Российской Федерации".

Отмечается, что решение о передаче активов должно быть принято США совместно с международными союзниками и партнерами "в рамках скоординированных многосторонних усилий". Законопроект должен быть одобрен полным составом Сената, затем Палатой представителей Конгресса. Дальше он должен быть подписан президентом США Джо Байденом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.01.2024, 01:02
    Гость: Да

    Амеры хитрят. В Америке всего 5-7 миллиардов наших финансов,, а всё остальное - в Европе.

    То есть хотят,, чтобы немцы ещё раз "попали".. Мало того, что им газопровод взорвали, так теперь пусть и дальше усугубляют отношения.

  2. 25.01.2024, 00:56
    Гость: Питон

    Закономерный и прогнозируемый результат попытки интегрироваться в западное общество российской и кремлевской элиты. Значит все прощайте виллы, замки и счета ворованных у российского народа денег и запрятанных на западе, чтобы удобней было пользоваться, когда они все планировали свалить за бугор. После полного разграбления России и экономического коллапса. Российские олигархи и правители РФ ими воспользоваться больше не смогут так им ворам и казнокрадам надо, расхитителям народных богатств России. Российскому народу все равно эти деньги бы не достались они их для себя приберегали.

  4. 25.01.2024, 00:02
    Гость: ABCD

    Ну что, тут великолепный повод разорвать с амерами дипотношения, и выйти из долларовой зоны. Всё равно в ближайшие 20..30 лет они свои санкции не отменят.
    При выходе из долларовой зоны амеры теряют 80% эффективности своих санкций.
    Естественно национализация ЦБ, и прощение всех своих долгов Парижскому клубу.
    ЛЮБОЙ вменяемый лидер РФ (к Гегемону это увы не относится, он продукт криминала святых 90-х и Ельцинского окружения, ещё с подозрительными связями с хасидами) должен начать полную ревизию всех договоров с США, особенно начиная с Ельцинской эпохи. По моему назрело- отмена всего того, что с амерами подписали Горби и Борька.
    За то потом можно будет начинать с амерами всё с чистого листа, без оглядки на предательские элитки 90-х.
    Проект "Борькино наследие"нужно прекращать. Поигрались в дружбу с западом, по моему уже всё окончательно стало понятно.

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