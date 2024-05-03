Российские военные разместились в Нигере на американской военной базе

09:02 3.05.2024

Российские военные, прибывшие в Нигер несколько недель назад, расположились на американской военной авиабазе 101, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Пентагона.

Отмечается, что ВС РФ используют отдельный ангар и работают в другом от американцев месте. Однако в Пентагоне отметили, что территория базы "не такая большая", добавив, что следят за ситуацией и принимают все необходимые и разумные меры для обеспечения безопасности сил, объектов и оборудования США.

Как напоминает агентство, командующий силами США в Африке Майкл Лэнгли и помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер в марте посетили Нигер и выразили озабоченность по поводу наращивания российского военного присутствия в стране. Они также подняли вопросы о будущем авиабазы 101 и о том, будет ли она передана в пользование ВС РФ.

Отмечается, что эта встреча была напряженной, и всего через несколько дней после этого Нигер объявил, что прекращает действие соглашения, которое позволяло американским военнослужащим и гражданскому персоналу работать в стране с 2014 года. В настоящее время Пентагон работает с официальными лицами Нигера над упорядоченным выводом войск.