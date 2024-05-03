Российские военные разместились в Нигере на американской военной базе

Российские военные, прибывшие в Нигер несколько недель назад, расположились на американской военной авиабазе 101, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Пентагона.

Отмечается, что ВС РФ используют отдельный ангар и работают в другом от американцев месте.  Однако в Пентагоне отметили, что территория базы "не такая большая", добавив, что следят за ситуацией и принимают все необходимые и разумные меры для обеспечения безопасности сил, объектов и оборудования США. 

Как напоминает агентство, командующий силами США в Африке Майкл Лэнгли и помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер в марте посетили Нигер и выразили озабоченность по поводу наращивания российского военного присутствия в стране. Они также подняли вопросы о будущем авиабазы 101 и о том, будет ли она передана в пользование ВС РФ.

Отмечается, что эта встреча была напряженной, и всего через несколько дней после этого Нигер объявил, что прекращает действие соглашения, которое позволяло американским военнослужащим и гражданскому персоналу работать в стране с 2014 года. В настоящее время Пентагон работает с официальными лицами Нигера над упорядоченным выводом войск.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.05.2024, 14:08
    Гость: chvv

    Пока кремлёвские только бабло успешно выводят из РФ, на содержание той же базы. Заметьте те же кадры отказывались от базы во Вьетнаме, где оплата вообще не предусматривалась. Закрыли базу на Кубе. И кто закрывал? Забыли Так что не надо ля-ля пустого. Реальность кардинально отличается от Вашего ля-ля.

  4. 03.05.2024, 13:27
    Гость: Сердечник су

    В отличии от бездумного бульбаша в Кремле обязаны подумать, где они приземлятся в случае чего?

  5. 03.05.2024, 13:23
    Гость: Сердечник

    Однако, есть в армии нестандартно мыслящие люди с юмором.
    Не Суровикин ли это?

Все комментарии (18)
Выбор читателей
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Песков: среди украинских военных на фронте нарастает паника
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
МИД отверг идею обменять замороженные активы на возврат новых регионов
Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн © KM.RU, Алексей Белкин
Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников
Вучич: Сербия не откажется от европейской интеграции ради БРИКС
Избранное
«Дикая армия» Владимира Путина. Туристы с автоматом на шее
«Вас просто грубо берут на понт»: никто не вправе требовать маски и вакцины
Дефляция в экономике
Белорус не играет в хоккей: должна ли Россия вмешаться в скандал с переносом ЧМ-2021
«СЛОТ» 15 декабря, VK Stadium
Последний парад. Американцы анонсируют большую войну на Украине?
Александр Проханов. «Херсонскому миру» — нет!
Алексей Смирнов: трагический комик
Трейлер фильма «Миссия в Москве»
Сергей Черняховский. Помнить о будущем
Сергей Воронов и The Crossroadz, 13 июля, «16 Тонн»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации