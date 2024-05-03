Российские военные разместились в Нигере на американской военной базе
Российские военные, прибывшие в Нигер несколько недель назад, расположились на американской военной авиабазе 101, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Пентагона.
Отмечается, что ВС РФ используют отдельный ангар и работают в другом от американцев месте. Однако в Пентагоне отметили, что территория базы "не такая большая", добавив, что следят за ситуацией и принимают все необходимые и разумные меры для обеспечения безопасности сил, объектов и оборудования США.
Как напоминает агентство, командующий силами США в Африке Майкл Лэнгли и помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер в марте посетили Нигер и выразили озабоченность по поводу наращивания российского военного присутствия в стране. Они также подняли вопросы о будущем авиабазы 101 и о том, будет ли она передана в пользование ВС РФ.
Отмечается, что эта встреча была напряженной, и всего через несколько дней после этого Нигер объявил, что прекращает действие соглашения, которое позволяло американским военнослужащим и гражданскому персоналу работать в стране с 2014 года. В настоящее время Пентагон работает с официальными лицами Нигера над упорядоченным выводом войск.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пока кремлёвские только бабло успешно выводят из РФ, на содержание той же базы. Заметьте те же кадры отказывались от базы во Вьетнаме, где оплата вообще не предусматривалась. Закрыли базу на Кубе. И кто закрывал? Забыли Так что не надо ля-ля пустого. Реальность кардинально отличается от Вашего ля-ля.
Рынок сбыта чего? Какой продукции? Разве бусы на бусы менять
Дальше референдум
В отличии от бездумного бульбаша в Кремле обязаны подумать, где они приземлятся в случае чего?
Однако, есть в армии нестандартно мыслящие люди с юмором.
Не Суровикин ли это?