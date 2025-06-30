Лукашенко предложил народу молиться на власть за отсутствие войны

Народ должен молиться на власть за то, что Белоруссия не участвует в вооруженных конфликтах, заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет РБК.

Об этом президент заявил, говоря о проблемах в сельском хозяйстве и необходимости «жесткой ответственности» для тех, кто не показывает результат.

«Уже многие [говорят]: «Вот, крепостное право, крепостное право…» Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, — народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся», — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что ситуация значительно усложнится, если «внутри пойдут проблемы», потому что вокруг страны — «змеи подколодные», которые шипят и «готовы сюда ринуться».

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