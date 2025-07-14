Биткоин обновил исторический максимум
Курс биткоина установил новый рекорд, впервые преодолев отметку в $120 тысяч, свидетельствуют данные торговой платформы Binance. По информации биржи, на момент публикации курс достиг $121 214,56.
Предыдущий максимум был зафиксирован в минувшую пятницу, когда криптовалюта поднялась выше $116 тысяч.
Согласно статистике Binance, в течение 2025 года биткоин в целом демонстрировал уверенный рост по отношению к доллару. Однако в период с февраля по апрель наблюдалось временное снижение: например, 9 апреля его стоимость опускалась до $76 тысяч.
Нынешний скачок стал продолжением восходящего тренда и усилил ожидания инвесторов относительно дальнейшего укрепления первой криптовалюты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мир в кризисе. Всё, без исключения, деньги стали бумагой или хуже - цифровыми активами.. То есть цифрами, которым якобы доверяют,, хотя, понимают, что в любой момент может случиться всё, что угодно..
Биткойн в этом смысле не сильно отличается от всего этого..
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Дурят Вас, дорогой штурман..
Он такой. У кого его нет, для того он плохой и спекулятивный. Црушный, амеровский, проклятый и фашисткий. А у кого он есть, тот знает, как с ним работать. Всего имеется 21млн.монет. Часть потеряна, часть у крупных игроков. На рынке торгуется 10-15%, не более. На 8 млрд.населения планеты это очень мало. Поэтому лишние штурманы на рынке не нужны. Их никто не приглашал и никто не ждёт. Можно ругать биток дальше.
Жулики и спекулянты на марше. За спекулятивным биткоином нет ничего кроме веры дураков. Однако не мешало бы российским финансистам поиграть на бирже и тогда у них стало меньше времени гнобить российский рубль.