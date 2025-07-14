Биткоин обновил исторический максимум

Курс биткоина установил новый рекорд, впервые преодолев отметку в $120 тысяч, свидетельствуют данные торговой платформы Binance. По информации биржи, на момент публикации курс достиг $121 214,56.

Предыдущий максимум был зафиксирован в минувшую пятницу, когда криптовалюта поднялась выше $116 тысяч.

Согласно статистике Binance, в течение 2025 года биткоин в целом демонстрировал уверенный рост по отношению к доллару. Однако в период с февраля по апрель наблюдалось временное снижение: например, 9 апреля его стоимость опускалась до $76 тысяч.

Нынешний скачок стал продолжением восходящего тренда и усилил ожидания инвесторов относительно дальнейшего укрепления первой криптовалюты.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.07.2025, 16:38
    Гость: Да

    Мир в кризисе. Всё, без исключения, деньги стали бумагой или хуже - цифровыми активами.. То есть цифрами, которым якобы доверяют,, хотя, понимают, что в любой момент может случиться всё, что угодно..

    Биткойн в этом смысле не сильно отличается от всего этого..
    ----

    Дурят Вас, дорогой штурман..

  2. 14.07.2025, 16:22
    Гость: Биткоин

    Он такой. У кого его нет, для того он плохой и спекулятивный. Црушный, амеровский, проклятый и фашисткий. А у кого он есть, тот знает, как с ним работать. Всего имеется 21млн.монет. Часть потеряна, часть у крупных игроков. На рынке торгуется 10-15%, не более. На 8 млрд.населения планеты это очень мало. Поэтому лишние штурманы на рынке не нужны. Их никто не приглашал и никто не ждёт. Можно ругать биток дальше.

  3. 14.07.2025, 12:45
    Гость: .Штурман

    Жулики и спекулянты на марше. За спекулятивным биткоином нет ничего кроме веры дураков. Однако не мешало бы российским финансистам поиграть на бирже и тогда у них стало меньше времени гнобить российский рубль.

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