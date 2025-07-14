Биткоин обновил исторический максимум

Мир в кризисе. Всё, без исключения, деньги стали бумагой или хуже - цифровыми активами.. То есть цифрами, которым якобы доверяют,, хотя, понимают, что в любой момент может случиться всё, что угодно..

Биткойн в этом смысле не сильно отличается от всего этого..

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Дурят Вас, дорогой штурман..