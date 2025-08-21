США ожидают от Европы ведущей роли в обеспечении безопасности Украины

08:51 21.08.2025

Соединенные Штаты считают, что основная ответственность за безопасность Украины должна лежать на Европе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.

«Как бы ни развивалась ситуация, европейцам придется взять на себя львиную долю обязательств. Это их континент, их безопасность, и президент (Дональд Трамп) дал понять, что они должны активизировать усилия», — подчеркнул Вэнс.

По его словам, Вашингтон не готов брать на себя обязательства до того, как станет ясно, какие шаги необходимы для прекращения конфликта. При этом США сохраняют готовность к диалогу и продолжают консультации с европейскими партнерами и украинской стороной, хотя ключевые вопросы остаются нерешенными.

Как пишет издание Politico, помощник главы Пентагона Элбридж Колби сообщил партнерам, что Вашингтон планирует свести участие в гарантиях безопасности Украины к минимуму.