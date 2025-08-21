США ожидают от Европы ведущей роли в обеспечении безопасности Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Соединенные Штаты считают, что основная ответственность за безопасность Украины должна лежать на Европе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.

«Как бы ни развивалась ситуация, европейцам придется взять на себя львиную долю обязательств. Это их континент, их безопасность, и президент (Дональд Трамп) дал понять, что они должны активизировать усилия», — подчеркнул Вэнс.

По его словам, Вашингтон не готов брать на себя обязательства до того, как станет ясно, какие шаги необходимы для прекращения конфликта. При этом США сохраняют готовность к диалогу и продолжают консультации с европейскими партнерами и украинской стороной, хотя ключевые вопросы остаются нерешенными.

Как пишет издание Politico, помощник главы Пентагона Элбридж Колби сообщил партнерам, что Вашингтон планирует свести участие в гарантиях безопасности Украины к минимуму. 

  1. 21.08.2025, 16:21
    Гость: Nic

    Когда долбили Иран, это был "их континент".
    А с ейропой... - если повоюеь с РФ, это будет полезно для экономики пиндостана.

  4. 21.08.2025, 13:52
    Гость: Цитата

    Полная безоговорочная капитуляция, декоммунизация, депутинизация, деватизация и демилитаризация - вот самая лучшая гарантия безопасности.

  5. 21.08.2025, 12:58
    Гость: Понаехавка

    Полная безоговорочная капитуляция, вхождение в состав Россиии-вот самая лучшая гарантия безопасности.

Все комментарии (13)
