Премьер-министром Франции назначен министр обороны Себастьен Лекорню

21:57 9.09.2025

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром главу Минобороны Себастьена Лекорню, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Елисейский дворец.

Новому главе правительства поручено провести консультации с парламентскими партиями в том числе по проекту бюджета на следующий год для выработки соглашений, имеющих важное значение для решений предстоящих месяцев.

Ранее в этот день Макрон принял отставку Франсуа Байру.

8 сентября Национальное собрание подавляющим большинством в 364 голоса против 194 вынесло вотум недоверия Байру, отвергнув его курс на жесткую экономию ради сокращения государственного долга.

Лекорню стал седьмым премьер-министром при президенте Макроне с 2017 года и пятым за последние три года. Лекорню 39 лет, он входит в ближайшее окружение президента.