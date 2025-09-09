Премьер-министром Франции назначен министр обороны Себастьен Лекорню
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром главу Минобороны Себастьена Лекорню, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Елисейский дворец.
Новому главе правительства поручено провести консультации с парламентскими партиями в том числе по проекту бюджета на следующий год для выработки соглашений, имеющих важное значение для решений предстоящих месяцев.
Ранее в этот день Макрон принял отставку Франсуа Байру.
8 сентября Национальное собрание подавляющим большинством в 364 голоса против 194 вынесло вотум недоверия Байру, отвергнув его курс на жесткую экономию ради сокращения государственного долга.
Лекорню стал седьмым премьер-министром при президенте Макроне с 2017 года и пятым за последние три года. Лекорню 39 лет, он входит в ближайшее окружение президента.
Значит программа милитаризации пойдёт полным ходом. Макрон не шутил. Франция, Германия, Британия -- это серьезные оппоненты. Британское ЯО правда без американской отмашки использовать нельзя, но Франция в этом вопросе полностью независима. Впрочем, если дойдёт до ЯО американцы вмешаются в игру автоматом, даже Трамп тут не помешает -- есть масса отработанных протоколов, США просто технически не в состоянии будут их игнорировать.