Премьер-министром Франции назначен министр обороны Себастьен Лекорню

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром главу Минобороны Себастьена Лекорню, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Елисейский дворец.

Новому главе правительства поручено провести консультации с парламентскими партиями в том числе по проекту бюджета на следующий год для выработки соглашений, имеющих важное значение для решений предстоящих месяцев.

Ранее в этот день Макрон принял отставку Франсуа Байру.

8 сентября Национальное собрание подавляющим большинством в 364 голоса против 194 вынесло вотум недоверия Байру, отвергнув его курс на жесткую экономию ради сокращения государственного долга. 

Лекорню стал седьмым премьер-министром при президенте Макроне с 2017 года и пятым за последние три года. Лекорню 39 лет, он входит в ближайшее окружение президента.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.09.2025, 07:04
    Гость: Nic

    Макрончик готовится к возможным заварухам с его продлением правления.Дома жена бъёт, а тута и на улицах собираются мочалить....

  5. 09.09.2025, 23:56
    Гость: Понятно

    Значит программа милитаризации пойдёт полным ходом. Макрон не шутил. Франция, Германия, Британия -- это серьезные оппоненты. Британское ЯО правда без американской отмашки использовать нельзя, но Франция в этом вопросе полностью независима. Впрочем, если дойдёт до ЯО американцы вмешаются в игру автоматом, даже Трамп тут не помешает -- есть масса отработанных протоколов, США просто технически не в состоянии будут их игнорировать.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Жесткая посадка. Почему пилот, спасший 167 жизней, стал фигурантом уголовного дела
Number 10, CC BY 2.0"/>
СМИ: у «коалиции желающих» есть три варианта отправки войск на Украину
© Official White House Photo by Daniel Torok
26 европейских стран обязались разместить войска на Украине
В стандарт русской кухни войдет более 200 блюд
Избранное
«Гран-КуражЪ», 20 июля, Зеленый Театр Парка Горького
«Моральный кодекс», 18 мая, Lustra Bar
Нарциссизм: что делать, если самоуважение перерастает в эгоизм
США: Честный взгляд на Украину из… 1948 года
Как восстановить волосы после окрашивания?
Действуй! «Хулиган» (интернет-сингл)
«Выжившие» смогут спать не более трех часов в сутки
Юта помогла собакам и кошкам Илоны Броневицкой на концерте в Туле
Otto K. Schwarz «A Living Flow»
Елена Привалова, 3 августа, Евангелическо-лютеранский кафедральный собор Святых Петра и Павла
Ловитура «Королева» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации