Трамп призвал ЕС ввести 100%-ные пошлины на товары Китая и Индии
Президент США Дональд Трамп обратился к Европейскому союзу с предложением увеличить таможенные тарифы на товары из Китая и Индии до 100%. По данным Financial Times, целью этой меры является усиление давления на Россию для ускорения урегулирования ситуации вокруг Украины.
Как отмечает издание, соответствующее требование Трамп выдвинул после участия во встрече американских и европейских высокопоставленных чиновников в Вашингтоне.
«Мы готовы приступить к этому немедленно, но сделаем это только при условии, что наши европейские партнёры поддержат нас», — цитирует газета одного из представителей администрации США.
Другой источник подчеркнул, что Вашингтон согласен поддержать любые тарифные меры в отношении Китая и Индии, которые Брюссель сочтёт необходимыми.
Трамп сознательно давит на своего конкурента ЕС хитро пользуясь тем что среди лидеров стран ЕС очень много дураков которые зациклились на конфликте на Украине. Дурак, но советники умные и очень хитро пользуются безбашенностью презика.
Ну так треть составляет уран, ещё десяток процентов-Pt, на катализаторы, не товары для обывателя, одним слово.
упертый, как мишустин на штрафах.
а фрондирование. Т.е сами попробуйте ! А я за вами ! Я вам что ? Крайний? От меня что то требуете а сами в кустах сидите.. Примерно так. Потому что все это приведет к окончательному слому экономик , торговли , устойчивости валют и проч. И совсем непонятен результат ради которого все затевается.
Если Европа решится на вторичные санкции в отношении Индии, то та сломается и пойдет на уступки в части закупок нефти у России.
Однако ж и Европе тогда туго придется, т.к. Европа сама и покупает бензин Индии из нашей нефти.
А кроме того, Европа заинтересована в сбыте своих товаров на индийском рынке. А любые санкции повлекут контрсанкции.