Трамп призвал ЕС ввести 100%-ные пошлины на товары Китая и Индии

Президент США Дональд Трамп обратился к Европейскому союзу с предложением увеличить таможенные тарифы на товары из Китая и Индии до 100%. По данным Financial Times, целью этой меры является усиление давления на Россию для ускорения урегулирования ситуации вокруг Украины.

Как отмечает издание, соответствующее требование Трамп выдвинул после участия во встрече американских и европейских высокопоставленных чиновников в Вашингтоне.

«Мы готовы приступить к этому немедленно, но сделаем это только при условии, что наши европейские партнёры поддержат нас», — цитирует газета одного из представителей администрации США.

Другой источник подчеркнул, что Вашингтон согласен поддержать любые тарифные меры в отношении Китая и Индии, которые Брюссель сочтёт необходимыми.

  1. 10.09.2025, 14:10
    Гость: .Штурман

    Трамп сознательно давит на своего конкурента ЕС хитро пользуясь тем что среди лидеров стран ЕС очень много дураков которые зациклились на конфликте на Украине. Дурак, но советники умные и очень хитро пользуются безбашенностью презика.

  2. 10.09.2025, 13:37
    Гость: Имрек

    Ну так треть составляет уран, ещё десяток процентов-Pt, на катализаторы, не товары для обывателя, одним слово.

  4. 10.09.2025, 12:45
    Гость: Это не предложение

    а фрондирование. Т.е сами попробуйте ! А я за вами ! Я вам что ? Крайний? От меня что то требуете а сами в кустах сидите.. Примерно так. Потому что все это приведет к окончательному слому экономик , торговли , устойчивости валют и проч. И совсем непонятен результат ради которого все затевается.

  5. 10.09.2025, 11:24
    Гость: Что будет - увидим

    Если Европа решится на вторичные санкции в отношении Индии, то та сломается и пойдет на уступки в части закупок нефти у России.
    Однако ж и Европе тогда туго придется, т.к. Европа сама и покупает бензин Индии из нашей нефти.
    А кроме того, Европа заинтересована в сбыте своих товаров на индийском рынке. А любые санкции повлекут контрсанкции.

