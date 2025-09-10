Трамп призвал ЕС ввести 100%-ные пошлины на товары Китая и Индии

09:05 10.09.2025

Президент США Дональд Трамп обратился к Европейскому союзу с предложением увеличить таможенные тарифы на товары из Китая и Индии до 100%. По данным Financial Times, целью этой меры является усиление давления на Россию для ускорения урегулирования ситуации вокруг Украины.

Как отмечает издание, соответствующее требование Трамп выдвинул после участия во встрече американских и европейских высокопоставленных чиновников в Вашингтоне.

«Мы готовы приступить к этому немедленно, но сделаем это только при условии, что наши европейские партнёры поддержат нас», — цитирует газета одного из представителей администрации США.

Другой источник подчеркнул, что Вашингтон согласен поддержать любые тарифные меры в отношении Китая и Индии, которые Брюссель сочтёт необходимыми.