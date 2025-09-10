Туск заявил о российских беспилотниках в воздушном пространстве Польши
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал российскими беспилотники, которые ночью нарушили воздушное пространство страны. По его словам, военные сбили дроны, «которые представляли прямую угрозу, пишет РБК. Российские власти информацию пока не комментировали.
«Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты», — написал польский премьер на своей странице в Х.
Туск отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и генеральным секретарем альянса Марко Рютте.
Рано утром оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности. Позднее ведомство отчиталось об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию Польши. Представитель полиции Анджей Фийоле сообщил, что обломки одного из беспилотников упали на жилой дом в деревне Вырыки Люблинского воеводства. Также обломки дрона были обнаружены в населенном пункте Чоснувка.
Reuters и Financial Times отмечали, что это первый случай с начала конфликта России и Украины, когда Польша задействовала средства ПВО в своем воздушном пространстве. Из-за обнаружения беспилотников работу приостановили четыре польских аэропорта — два в Варшаве и по одному в Жешуве и Люблине, сообщал портал Onet. На данным момент, как пишет RMF24, остается закрытым только аэропорт в Люблине.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И опять паны ляхи не представили никаких доказательств что именно российские дроны были. Ни тип дронов, или фото обломков. Обычно, сначала проводится экспертиза, а тут сходу мощно так прыжок за спину НАТО. Сейчас такая ситуация у Киева, что им как то нужно напрямую вовлечь гейропу в войну. Тем более, что из упавших по разным причинам и не взорвавшихся дронов РФ вполне можно насобирать кучку для провокации, и к тому же у ВСУ есть аналоги дронов РФ "герань" -практически полная копия. Хотя заранее Киев мог привезти к панам обломки реальных дронов РФ. И даже никаких сбитых у панов не было. ЕС взял курс на прямое участие в конфликте, даже военную авиацию против РФ хочет размещать на аэродромах НАТО в румынии и польше. Очень сомневаюсь, что аж сразу девять дронов РФ полетели к панам ляхам. Даже если бы США специально исказили сигнал GPS для этой провокации, то есть ещё второй источник- ГЛОНАСС и вышки сотовой связи. Да и для территории польши расстояние слишком большое для "гераней". Они едва до Одессы дотягивают.
какое то бессвязное бормотание, больше похоже на бред с бодуна. Научитесь вырожовывать свои мысли так, что бы другие понимали! Хотя бы на трезвую.
Большая часть с Белоруси залетела...
Покажите эти "жилые дома"! Украина отбивается, в том числе ракетами, от агрессии России. Польша нападала на скрепную?
Наверно Тузику ишо и девки молодые сняца. Какие дроны придурок ?!Если бы , то орешники кабы .