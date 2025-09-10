Туск заявил о российских беспилотниках в воздушном пространстве Польши

10:55 10.09.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал российскими беспилотники, которые ночью нарушили воздушное пространство страны. По его словам, военные сбили дроны, «которые представляли прямую угрозу, пишет РБК. Российские власти информацию пока не комментировали.

«Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты», — написал польский премьер на своей странице в Х.

Туск отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и генеральным секретарем альянса Марко Рютте.

Рано утром оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности. Позднее ведомство отчиталось об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию Польши. Представитель полиции Анджей Фийоле сообщил, что обломки одного из беспилотников упали на жилой дом в деревне Вырыки Люблинского воеводства. Также обломки дрона были обнаружены в населенном пункте Чоснувка.

Reuters и Financial Times отмечали, что это первый случай с начала конфликта России и Украины, когда Польша задействовала средства ПВО в своем воздушном пространстве. Из-за обнаружения беспилотников работу приостановили четыре польских аэропорта — два в Варшаве и по одному в Жешуве и Люблине, сообщал портал Onet. На данным момент, как пишет RMF24, остается закрытым только аэропорт в Люблине.