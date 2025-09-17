В Японии политическую партию впервые возглавит искусственный интеллект
Японская партия «Путь к возрождению» объявила, что ее новым лидером станет искусственный интеллект. Об этом сообщили представители политической силы на пресс-конференции в Токио 16 сентября.
Формально на должность был избран 25-летний аспирант Киотского университета Мицутака Окумура. Однако сразу после назначения он передал все полномочия нейросети. «Я лишь помощник лидера, а реальное руководство теперь будет осуществлять искусственный интеллект», — заявил Окумура.
По замыслу партии, именно ИИ будет принимать ключевые решения и формировать стратегию организации. При этом конкретный механизм его работы и объем полномочий пока не раскрываются. Известно, что сам Окумура специализируется на исследованиях в области искусственного интеллекта и продолжит курировать работу системы как научный консультант.
