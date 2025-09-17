В Японии политическую партию впервые возглавит искусственный интеллект

Японская партия «Путь к возрождению» объявила, что ее новым лидером станет искусственный интеллект. Об этом сообщили представители политической силы на пресс-конференции в Токио 16 сентября.

Формально на должность был избран 25-летний аспирант Киотского университета Мицутака Окумура. Однако сразу после назначения он передал все полномочия нейросети. «Я лишь помощник лидера, а реальное руководство теперь будет осуществлять искусственный интеллект», — заявил Окумура.

По замыслу партии, именно ИИ будет принимать ключевые решения и формировать стратегию организации. При этом конкретный механизм его работы и объем полномочий пока не раскрываются. Известно, что сам Окумура специализируется на исследованиях в области искусственного интеллекта и продолжит курировать работу системы как научный консультант.

  3. 17.09.2025, 14:40
    Гость: так

    Юра, тогда ты выбирай, то что тебе нравится, подходит коллективу и наконец обществу и гос-ву и делай, если не захочешь остаться в хвосте мирового прогресса! ВЫБИРАЙ!

  4. 17.09.2025, 14:07
    Гость: Отмазка хорошая

    Но у нас в Евразии давно намного лучше. Почти никто и не догадывается кто настоящий хозяин. Вот что значит настоящий Человеческий мощный бухарский богоизбранный интеллект!

