В Японии политическую партию впервые возглавит искусственный интеллект

08:14 17.09.2025

Японская партия «Путь к возрождению» объявила, что ее новым лидером станет искусственный интеллект. Об этом сообщили представители политической силы на пресс-конференции в Токио 16 сентября.

Формально на должность был избран 25-летний аспирант Киотского университета Мицутака Окумура. Однако сразу после назначения он передал все полномочия нейросети. «Я лишь помощник лидера, а реальное руководство теперь будет осуществлять искусственный интеллект», — заявил Окумура.

По замыслу партии, именно ИИ будет принимать ключевые решения и формировать стратегию организации. При этом конкретный механизм его работы и объем полномочий пока не раскрываются. Известно, что сам Окумура специализируется на исследованиях в области искусственного интеллекта и продолжит курировать работу системы как научный консультант.