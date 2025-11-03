Вучич: Сербия готова продавать боеприпасы Европе, даже если их передадут Киеву

11:11 3.11.2025

Президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью Cicero, что предложил Евросоюзу купить у республики боеприпасы. Он подчеркнул, что Сербия производит большое количество вооружения, в частности, минометных снарядов, и ее склады полны, пишет «Коммерсант».

На вопрос о возможной поставке этих боеприпасов на Украину, президент Сербии ответил, что «покупатели могут делать с ними все, что хотят». Вучич сказал, что Сербия «соблюдает военный нейтралитет», но готова к расширению военного сотрудничества с европейскими странами, в том числе в Африке и Азии.

В мае Александр Вучич обещал распорядиться о приостановке оружейных контрактов при подозрении, что вооружение может оказаться «на полях сражений». Это заявление последовало за обвинениями Службы внешней разведки России в том, что сербские компании якобы поставляют боеприпасы Киеву через страны-посредники, включая государства НАТО (Чехию, Польшу, Болгарию) и африканские страны, используя «фальшивые сертификаты конечного пользователя».