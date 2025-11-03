Вучич: Сербия готова продавать боеприпасы Европе, даже если их передадут Киеву

Президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью Cicero, что предложил Евросоюзу купить у республики боеприпасы. Он подчеркнул, что Сербия производит большое количество вооружения, в частности, минометных снарядов, и ее склады полны, пишет «Коммерсант».

На вопрос о возможной поставке этих боеприпасов на Украину, президент Сербии ответил, что «покупатели могут делать с ними все, что хотят». Вучич сказал, что Сербия «соблюдает военный нейтралитет», но готова к расширению военного сотрудничества с европейскими странами, в том числе в Африке и Азии.

В мае Александр Вучич обещал распорядиться о приостановке оружейных контрактов при подозрении, что вооружение может оказаться «на полях сражений». Это заявление последовало за обвинениями Службы внешней разведки России в том, что сербские компании якобы поставляют боеприпасы Киеву через страны-посредники, включая государства НАТО (Чехию, Польшу, Болгарию) и африканские страны, используя «фальшивые сертификаты конечного пользователя». 

  3. 03.11.2025, 14:14
    Гость: Екатеринбург

    Хуиз “Коммерсантъ" вот в чём вопрос?
    _____________________________________
    Очевидно вы имели, (по Шекспиру условно) Хуиз "Коммерсанта" ??? Был один сказочный персонаж- Змей Горыныч с тремя головами, однако , чтобы с тремя Хуиз история умалчивает и легенды тоже! Нонсенс!

  5. 03.11.2025, 13:55
    Гость: Екатеринбург

    Таких друзей за... и в музей! Проходили неоднократно. Однако урок не проходит впрок. Белый и пушистый опять в шоколаде из пятой точки. Кто же мог предвидеть, что его в очередной раз обведут вокруг пальца? Он же бывший подполковник!

Все комментарии (17)
