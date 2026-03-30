Медведев назвал сюром вояж Зеленского на Ближний Восток

Поездка Владимира Зеленского по странам Ближнего Востока с предложением помощи выглядит сюрреалистично. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на видео.

По его словам, смотреть, как "зеленое насекомое скачет" по странам Персидского залива и предлагает защиту от дронов - как минимум смешно.

"Какой-то сюр - американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство типа готово", - описал свои ощущения зампред СБ.

Медведев предположил, что следующий вояж Зеленский совершит в наркокартель Синалоа, поскольку потребляет их продукцию, а картелям тоже нужны дроны для перевозки спецгрузов и борьбы с конкурентами.

В настоящее время Владимир Зеленский совершает турне по Ближнему Востоку. Он уже побывал в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, пишет "Российская газета".