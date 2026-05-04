Франция не будет участвовать в «неясной» миссии США в Ормузском проливе

Франция не собирается принимать участие в американской операции по сопровождению судов в Ормузском проливе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет РБК со ссылкой на BFMTV.

«Мы не собираемся участвовать в чем-то неясном», — заявил Макрон во время выступления в Ереване на саммите Европейского политического сообщества.

Французский лидер также добавил, что Париж выступает за скоординированное возобновление отношений между США и Ираном в Ормузском проливе.