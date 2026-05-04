Франция не будет участвовать в «неясной» миссии США в Ормузском проливе
Франция не собирается принимать участие в американской операции по сопровождению судов в Ормузском проливе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет РБК со ссылкой на BFMTV.
«Мы не собираемся участвовать в чем-то неясном», — заявил Макрон во время выступления в Ереване на саммите Европейского политического сообщества.
Французский лидер также добавил, что Париж выступает за скоординированное возобновление отношений между США и Ираном в Ормузском проливе.
ЕС обижен на амеров за пошлины и притеснения, за атаку на Иран в результате которой пострадал ЕС оставшись без нефти тогда, когда по призыву Трампа ЕС отказался от нефти РФ. Откровенная подстава. Второй аспект- США перестали бесплатно поставлять оружие Киеву, стали продавать его ЕС, а те стали нести колоссальные убытки поддерживая Киев, трети аспект- евро НАТО стало слабым, даже минимальное участие евро НАТО в такой операции обернётся для ЕС колоссальными убытками которые США не компенсируют, не говоря уже о перспективных рисках огромных потерь в солдатах и военной техники. В ЕС привыкли, что США массовик затейник и всегда все затраты на них, а евро НАТО лишь сзади поносит снаряды и чистит сапоги американским губастым неграм. А тут Трамп захотел помощи от Евро НАТО, причём просто так, типа в знак солидарности за "всё, что США сделали для Европы". Даже тут Трамп захотел переложить все затраты на НАТО, и просто командовать. В Ивропах это понравилось. Сейчас у США и ЕС конфликт интересов. В ЕС хотят по прежнему привычных отношений, а Трап хочет изменить формат-" за дружбу нужно платить" и самое главное, Трамп хочет откровенно за счёт ЕС вытягивать экономику США.
Для Трампа евро НАТО стало хоть и прибыльным но с политической точки зрения бесполезным. Сейчас Трампу не защищать ЕС надо, а наоборот, что бы ЕС например, увязло в войне с РФ. А США не пострадали за океаном как всегда и слизали потом все сливки как в 1945г, провернув трюк с планом Маршалла.
