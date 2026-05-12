Трамп назвал имена своих возможных преемников
Американский президент Дональд Трамп объявил идеальную команду от республиканцев для управления США после завершения его срока, назвав вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио отличными претендентами на следующих выборах, пишет РИА Новости.
"Джей Ди, это можешь быть ты, много других людей. Будет это Джей Ди или кто-то другой? Я не знаю", — сказал глава государства на ужине в Розовом саду Белого дома в честь недели работников полиции.
Трамп предложил гостям мероприятия продемонстрировать, кому нравится Вэнс, а кому — Рубио.
После аплодисментов обоим кандидатам Трамп назвал их "командой мечты". При этом он не раскрыл, кого из них видит президентом, а кого — вице-президентом.
"Звучит отлично для бюллетеня: Джей Ди и Марко. Идеальные кандидаты. Кстати, я верю, что это команда мечты, но есть небольшие детали", — сказал американский лидер, не уточнив, что имеет в виду.
Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трамп, в соответствии с американской конституцией, не может баллотироваться на третий президентский срок.
Не зря Д.Трамп как бы вдруг заговорил о приемниках, не пробыв даже половину строка ма своем посту. Судя по всему, на ноябрьских выборах и будет решаться его судьба как президента США. Показатели его как президента находятся среди избирателей в США ниже плинтуса. Поражение
республиканской партии на ноябрьских выборах превращает Д.Трампа в "хромую утку". Ведь он за менее чем два года как президент США, он столько наворотил как в США так и во всем мире, что разгребать придется другим и не один год. А так товарищ досрочно уйдет с поста президента США по состоянию здоровья, а разгребать навороченное им, будут другие.
Республиканцы это же не едро.
Вы чего-то совсем в эйфории там, да? Трамп - назначенный манагер. Назначает он, ага...
в России тоже он назначит приемника?
Таки, Путин уже успел побыть и тем и другим :-)