"Трамп назвал имена своих возможных преемников"

Американский президент Дональд Трамп объявил идеальную команду от республиканцев для управления США после завершения его срока, назвав вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио отличными претендентами на следующих выборах, пишет РИА Новости.

"Джей Ди, это можешь быть ты, много других людей. Будет это Джей Ди или кто-то другой? Я не знаю", — сказал глава государства на ужине в Розовом саду Белого дома в честь недели работников полиции.

Трамп предложил гостям мероприятия продемонстрировать, кому нравится Вэнс, а кому — Рубио.

После аплодисментов обоим кандидатам Трамп назвал их "командой мечты". При этом он не раскрыл, кого из них видит президентом, а кого — вице-президентом.

"Звучит отлично для бюллетеня: Джей Ди и Марко. Идеальные кандидаты. Кстати, я верю, что это команда мечты, но есть небольшие детали", — сказал американский лидер, не уточнив, что имеет в виду.

Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трамп, в соответствии с американской конституцией, не может баллотироваться на третий президентский срок.