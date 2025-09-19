Молдавия строит военную дорогу от румынской границы до Одессы

09:49 19.09.2025

Нейтральная страна стала транзитной для поставки армейских грузов из ЕС на Украину. Россия может расценивать это не только как провокационные действия, но и обозначить позицию Кишинева как недружественную

В Молдавии построят скоростную автомагистраль Унгены–Кишинев–Одесса. То есть от румынской границы через Молдавию до украинского черноморского порта. Министр экономики Молдавии Дойна Нистор обещает завершить до конца года технико-экономические обоснования проекта. Она заявила, что дорога будет задействована также на этапе восстановления Украины. А до этого по ней на Украину из ЕС пойдут военные поставки: в Болгарии объявили о производстве оружия для НАТО и открытии еще одного коридора его транспортировки через Молдавию.

«Имея 1222 км границы с Украиной и прямой доступ в ЕС, Молдова стремится способствовать развитию европейских цепей поставок на Украину и ее восстановлению», – заявила Дойна Нистор.

«Мы модернизируем железнодорожные и автомобильные коридоры. До конца 2025 года мы завершим ТЭО (технико-экономическое обоснование. – Ред.) автомагистрали Унгены–Кишинев–Одесса, нового коридора Восток–Запад», – рассказала Нистор. Она подчеркнула, что эта дорога будет активно задействована также на этапе восстановления Украины. А до этого по ней будут транспортироваться военная техника и снаряды.

Тем более что, как ожидается, заводы по выпуску боеприпасов в Болгарии будут работать именно на Украину. «Мы открываем новый рынок. На мой взгляд, инвестиции Rheinmetall являются признанием возможностей и качества наших предприятий по выпуску боеприпасов», – сказал болгарский эксперт по вопросам безопасности Велизар Шаламанов немецким СМИ. Он рассчитывает, что процесс поставки вооружений на Украину в будущем станет проще. «Этот путь более прямой, – убежден эксперт. – Особенно с учетом логистики Rheinmetall было бы гораздо проще идти напрямую через Румынию. И даже – почему бы нет – через западную часть Черного моря, которая по крайней мере находится под защитой как наши территориальные воды».

Автотрасса будет проложена от румынской границы почти до Одессы. Карта «НГ»

Для удобства поставок в Болгарии, в районе города Силистра будет построен мост через Дунай.

Этот коридор соединяет Балканский регион с Центральной и Восточной Европой, проходя через территорию Румынии и далее – в Республику Молдова (РМ) и Украину, заявил вице-премьер и министр транспорта Болгарии Гроздан Караджов. По его словам, в общей сложности потребуется еще два моста, один из которых обязателен в этом стратегическом месте.

Чиновник выразил готовность инициировать дискуссии по этому вопросу как со своими коллегами из Румынии, так и на уровне Европейской комиссии, чтобы проект стал стратегическим приоритетом. «Этот мост станет для меня ориентиром как в плане соединения Болгарии и Румынии, так и в плане регионального развития», – подчеркнул болгарский министр.

Между тем о том, что через Молдавию из ЕС транзитом на Украину перебрасываются военные грузы, кишиневские политики говорили давно.

Правительство Республики Молдова может способствовать транзиту оружия на Украину через территорию республики, допустил бывший президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон, выступая на телеканале Publika TV. «Каждый день через Молдову на Украину идут сотни вагонов, фуры закрытые – я не исключаю, что там может быть оружие для Украины, и это очень опасно, потому что нас никто не спрашивает, и мы становимся участником военных действий на Украине», – отметил Додон. Поэтому, считает Додон, в большей степени угрозой для Молдавии является политика, способствующая усугублению конфликта на Украине, а не Россия.

Додон предупредил, что сложившееся положение является угрозой нейтралитету страны. А также выразил надежду на то, что в ходе предстоящих парламентских выборов (назначены на 28 сентября) к власти в Молдавии придут «нормальные политики».

Ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук после встречи с молдавским коллегой Игорем Гросу в Киеве объявил, что Кишинев обеспечит прохождение военной техники и вооружения, передаваемого западными партнерами на Украину. Несмотря на заявленный нейтралитет, Молдавия, помимо приема украинских беженцев и иной гуманитарной помощи, полностью соблюдает финансовые санкции, введенные Западом против России, и поставляет для нужд Вооруженных сил Украины топливо и вооружения.

Telegram-канал «Рышканы сегодня» сообщал, что в Молдавии, на трассе М5 были замечены транспортируемые из стран Евросоюза для Украины боевые вертолеты: два Ми-24 и один Ми-8. Военную технику перевозили в разобранном виде, а комплектующие были для маскировки накрыты брезентом. Информресурс уточнил, что боевая техника прошла по зеленому коридору из пункта пропуска Костешть–Стынка и направилась в молдавский аэропорт Маркулешты для ремонта и сборки.

«Транзит вооружения по территории Молдавии набирает обороты! Уже как минимум второй зафиксированный случай транспортировки боевых вертолетов. На этот раз через Рышканы», – прокомментировал тогда сообщение депутат Блока коммунистов-социалистов Богдан Цырдя.

Специалисты отмечают, что способствование Молдавии вооружению Украины может привести к крайне серьезным последствиям для этой европейской страны, так как Россия может расценивать это не только как провокационные действия, но и обозначить позицию Кишинева как недружественную, а это способно привести к серьезному кризису.

Экс-министр безопасности Молдавии Анатол Плугару сказал «НГ», что «Майя Санду (президент РМ. – Ред.) открыла для НАТО небо и предоставила территорию страны для военного транзита на Украину. Однако Россия может расценить это как действия, направленные против нее, и Молдова может стать легитимной целью для ударов российских вооруженных сил».

Автор: Светлана Гамова