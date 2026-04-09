Венгров ставят перед выбором между США и Европой

Парламентские выборы в Венгрии превратились в сражение между США и ЕС. Вашингтон поддерживает действующего премьера республики Виктора Орбана, Брюссель – его оппонента Петера Мадьяра

Но если Штаты ограничиваются риторикой, то их европейские соперники вместе с Киевом действуют более грязно: угрожают венграм проблемами с энергетикой и отрывом от общего будущего ЕС. На чьей стороне перевес?

Брюссель и Киев пытаются повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии, которые пройдут в ближайшее воскресенье – 12 апреля, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего визита в Будапешт. «Бюрократы в Брюсселе сделали все возможное, чтобы подавить венгерский народ, потому что им не нравится лидер, который действительно встал на его защиту», – заявил он.

Отметил политик и действия Киева. «Нам определенно известно, что есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы», – подчеркнул Вэнс. Вице-президент США прокомментировал и нашумевшую перепалку между Орбаном и Владимиром Зеленским, в ходе которой последний принялся угрожать венгерскому премьеру «разговором» с солдатами из ВСУ. «Я не мог поверить, что это правда», – признался он, добавив, что произошедшее является «абсолютным скандалом».

Ранее и сам Орбан неоднократно обвинял Украину во вмешательстве в избирательную кампанию. Политик отмечал, что Киев и Брюссель совместно поддерживают оппозицию. «Разве вам не хватает проблем на восточном фронте? Почему вы напали на нас? Мы – миролюбивый народ. Отдайте нам нашу нефть, а потом отправляйтесь на своих фургонах в Брюссель за деньгами западных стран», – заявил премьер на одном из последних митингов.

Этой фразой венгерский лидер напомнил о скандале c крупной суммой наличных денег и золота, предназначавшихся Киеву, – в начале марта Будапешт задержал группу граждан, перевозивших на Украину более 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Правительство Орбана потребовало от офиса Зеленского объяснить происхождение этих средств. Позже член кабинета венгерского премьера Золтан Ковач пояснил, что перевозимые деньги были «свежеотпечатанными». Он уточнил: купюры никогда не поступали в реальный оборот, а их происхождение, вероятно, связано с «польскими учреждениями».

При этом главным вмешательством в свою внутреннюю политику Будапешт считает блокировку нефтепровода «Дружба», по которому через Украину в Венгрию должна поступать российская нефть.

Однако Киев утверждает, что трубопровод пострадал в результате боевых действий. При этом он не допускает к нему независимые комиссии, чтобы они могли оценить разрушения и назвать сроки восстановления.

Будапешт же считает, что «Дружба» работоспособна, а нефть по ней не идет из-за желания Зеленского навредить Орбану перед выборами – вызвать топливный кризис и недовольство населения Венгрии премьером. В ответ Будапешт заблокировал выделение ЕС нового кредита Украине на 90 млрд евро и 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, настаивая на организации инспекций нефтепровода.

Энергетическое давление на Венгрию в преддверии выборов при этом не ослабевает и по линии поставок газа: в начале апреля президент Сербии Александр Вучич сообщил об обнаруженной взрывчатке вблизи газопровода «Турецкий поток», подрыв которого сулит существенные проблемы для Будапешта. Точных данных относительно причастной к несостоявшемуся теракту стороны до сих пор нет, однако в экспертном сообществе отмечают, что в деле могла быть замешана Украина.

Сейчас опросы общественного мнения показывают, что пока обстановка складывается не в пользу возглавляемой Орбаном партии «Фидес». По данным аналитического ресурса Politico Poll of Polls, поддержать действующую власть готовы 39% венгров, в то время как за оппозиционную «Тису», лидером которой является Петер Мадьяр, желающих отдать голос около 49%.

Тем не менее предугадать на основе этих данных исход электоральной кампании сложно. «Орбан пытается задействовать все возможные ресурсы для повышения шансов на победу. Основных инструментов по изменению общественного мнения два: конфликт с Зеленским и демонстративная поддержка со стороны Дональда Трампа. Эта стратегия, кстати, положительно сказывается на рейтинге премьера», – сказал профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Налицо жесткая конфронтация: за "Фидес" активно агитируют Штаты, а за их оппонентов из "Тисы" – Брюссель.

Вторые пытаются склонить чашу весов в свою пользу с помощью риторики об общем европейском будущем. Но насколько венгры готовы воспринимать эти лозунги – неясно», – продолжил собеседник.

«Многие избиратели в республике действительно опасаются заметного роста значимости внешнего фактора в текущей кампании. Происходящее справедливо размывает границы привычного для европейцев понятия "свободных и справедливых выборов". Конечно, этот институт рухнул не сегодня, но в настоящее время проблема стала выглядеть особенно ярко», – добавляет эксперт. – «Раньше Евросоюз активно вмешивался в выборы иных акторов.

Цветные революции в Югославии, Грузии, на Украине – все это было осознанным влиянием на позицию граждан. Другое дело, что в пределах самого ЕС Брюссель проявлял сдержанность. Теперь же практически каждая "спорная" кампания превращается в выжженное поле борьбы».

«Вмешательства в выборы в Румынии, многочисленные скандалы в Польше – все это удары по образу "светоча демократии". Теперь в этом же ряду стоит и Венгрия. Судя по всему, мы наблюдаем за устоявшейся тенденцией. Если она сохранится, то, боюсь, объединение начнет расшатываться изнутри. В текущей ситуации Орбану же стоит сохранять здравомыслие и продолжать разоблачать попытки вмешательства в дела Будапешта со стороны Евросоюза и Украины. В конечном счете, последнее слово в сложившемся электоральном конфликте будет за избирателями. Хочется верить, что они сумеют сделать осознанный и взвешенный выбор», – указывает Ткаченко.

Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ скептически относится к социологическим замерам предпочтений венгров. «Местные компании, организовывающие опросы, крайне поляризированы. Часть служб ориентируется на Орбана и действующее правительство, другая работает в связке с немецкими фондами и структурами Евросоюза. В результате цифры отражают интересы заказчиков, нежели реальные настроения», – объясняет он.

«Судя по всему, Мадьяр все же опережает своего оппонента. Но есть важные оговорки. Во-первых, сельский электорат, который традиционно голосует за Орбана, хуже учитывается в замерах. Во-вторых, часть мест разыгрывается в одномандатных округах, где социология почти не работает. Поэтому реальные итоги могут сильно отличаться от прогнозов, – считает эксперт. – Интересно, что оба кандидата стали активно заигрывать с внешнеполитической повесткой. Для Евросоюза в последнее время это стало нормой, однако многие граждане все равно достаточно негативно воспринимают сложившуюся реальность. Для них все же на первом месте стоят вопросы внутренние».

«Соответственно, исход голосования решит то, как именно претенденты на лидерство будут говорить с обществом о простых, но важных вещах: о ценах на продукты, о качестве дорог, о школах и больницах. Для венгров геополитика вторична. Их внимание сосредоточено на быте, а не на международных сюжетах», – заключил Трухачев.

Автор: Евгений Поздняков