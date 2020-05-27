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Минздрав России подтвердил смерть более ста врачей от коронавируса

08:43 27.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство здравоохранения подтвердило смерть более ста врачей в России из-за заражения коронавирусной инфекции.

По словам директора департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава России Людмилы Летниковой, ведомство ведет регистр скончавшихся медицинских работников. 

"На прошлую пятницу в списке подтвержденных значился 101 человек", - приводит слова Летниковой "Интерфакс".

Полученные данные сверяются с данными фонда социального страхования, который в свою очередь опирается на данные СМИ и Списка памяти. 

Также по словам Летниковой, на 25 мая 823 медработника получили выплаты на общую сумму 56,6 млн рублей в связи с заражением коронавирусом. Еще более 5 тысяч подобных обращений пока находятся на проверке. 

При этом в настоящее время в Списке памяти в интернете значится 302 медика, которых коллеги занесли в реестр как погибших от коронавируса.

Темы: Коронавирус, Проблемы врачей и медицинского персонала в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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27.05.2020, 14:17
Гость: stalker

В статье упоминается цифра 101. При этом указано, что "полученные данные сверяются с данными фонда социального страхования, который в свою очередь опирается на данные СМИ и Списка памяти". Что это за Список памяти понятия не имею. Сомневаюсь что его можно считать официальным источником информации, равно как и данные СМИ. Ведь согласно другим источникам в тех же СМИ в России от коронавируса умерло порядка 160 врачей и иных медработников.
27.05.2020, 11:57
Гость: Время Ч.

Это по мировому. В других странах также много врачей поумирало.
27.05.2020, 11:18
Гость: Не верю (с)

В Италии то же самое было. В конце марта пресса написала, что, якобы, от "ковида" умерло там 40 врачей. Все думали: вот герои - на передовой в скафандрах боролись за каждого пациента, но подлый "ковид" таки пролез через фильтры...Пока кто-то внимательный не посмотрел на даты рождения умерших врачей. Оказалось, что 38 из 40 - это врачи находящиеся давно на пенсии со средним возрастом в 70 лет. И только 2 из 40 работали и имели хоть какой-то контакт с пациентами - все остальные педиатры, дантисты, психиатры т.д. давно не работали и сидели дома. Только у одного из умерших не было никаких хронических болезней.
Так вот, в свете итальянского ковидного лохотрона, пусть приведут у этих 100 российских врачей даты рождения, сертифицированные результаты вскрытия, которые подтверждают однозначно смерть именно от "ковида", а не, например, от осложнений диабета, инсульт или инфаркт. То, что у них тест позитивный не доказывает ничего от слова совсем - потому что этот "тест" даже у куриц и коз дает позитивный результат на "ковид" и никак не может быть основой для постановки диагноза, а, тем более, определения причины смерти.
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