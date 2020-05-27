Минздрав России подтвердил смерть более ста врачей от коронавируса

08:43

Министерство здравоохранения подтвердило смерть более ста врачей в России из-за заражения коронавирусной инфекции.

По словам директора департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава России Людмилы Летниковой, ведомство ведет регистр скончавшихся медицинских работников.

"На прошлую пятницу в списке подтвержденных значился 101 человек", - приводит слова Летниковой "Интерфакс".

Полученные данные сверяются с данными фонда социального страхования, который в свою очередь опирается на данные СМИ и Списка памяти.

Также по словам Летниковой, на 25 мая 823 медработника получили выплаты на общую сумму 56,6 млн рублей в связи с заражением коронавирусом. Еще более 5 тысяч подобных обращений пока находятся на проверке.

При этом в настоящее время в Списке памяти в интернете значится 302 медика, которых коллеги занесли в реестр как погибших от коронавируса.