В России увеличилось число впервые выявленных случаев диабета

14:11

В России зафиксирован рост заболеваемости сахорным диабетом.

Как пишет RT со ссылкой на данные Минздрава РФ, в 2019 году число впервые выявленных случаев данного заболевания увеличилось на 27% по стравнению с показателями 2010 года.

Диагноз "сахарный диабет" в 2019 году был впервые поставлен 410,5 тыс. россиян, тогда как за 2010 год подобных пациентов было обнаружено всего 323,9 тыс.

Регионами с самым высоким уровнем данного заболевания оказались Краснодарский край, Ленинградская, Ростовская, Кировская и Оренбургская области. Наименьшее количество случаев впервые выявленного сахарного диабета зафиксировано в Чечне, Дагестане. Приморском крае, Ингушетии и Забайкальском крае.

Эксперты считают, что такой рост связан в первую очередь с улучшенной диагностикой заболевания. Больше людей стали проходить регулярно диспансеризацию и индивидуальные обследования. Также рост числа таких пациентов связан с увеличением количества возрастного населения.