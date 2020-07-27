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В России увеличилось число впервые выявленных случаев диабета

14:11 27.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В России зафиксирован рост заболеваемости сахорным диабетом.

Как пишет RT со ссылкой на данные Минздрава РФ, в 2019 году число впервые выявленных случаев данного заболевания увеличилось на 27% по стравнению с показателями 2010 года.

Диагноз "сахарный диабет" в 2019 году был впервые поставлен 410,5 тыс. россиян, тогда как за 2010 год подобных пациентов было обнаружено всего 323,9 тыс. 

Регионами с самым высоким уровнем данного заболевания оказались Краснодарский край, Ленинградская, Ростовская, Кировская и Оренбургская области. Наименьшее количество случаев впервые выявленного сахарного диабета зафиксировано в Чечне, Дагестане. Приморском крае, Ингушетии и Забайкальском крае. 

Эксперты считают, что такой рост связан в первую очередь с улучшенной диагностикой заболевания. Больше людей стали проходить регулярно диспансеризацию и индивидуальные обследования. Также рост числа таких пациентов связан с увеличением количества возрастного населения. 

Темы: Болезни и их лечение, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.07.2020, 15:58
Гость: Сократ

"Больше людей стали проходить регулярно диспансеризацию и индивидуальные обследования" - ага, особенно в период коронавирусного завала больниц и поликлиник, парализующего их деятельность. Там как раз до кучи нуждаются в обычных пациентах.
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