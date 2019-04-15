УАЗ разрабатывает «Русский Прадо» за 1,5 миллиона рублей

11:53

Прозвучавшее 1 апреля заявление генерального директора УАЗа Вадима Швецова о том, что завод работает над новой моделью, этаким «Русским Прадо» за полтора миллиона рублей, многие сочли шуткой, благо и день был подходящий

Но предприятие действительно сделает такую машину, причем постепенно она сменит на конвейере УАЗ Патриот, который с каждым днем теряет привлекательность у покупателей.



Land cruiser prado. Фото с сайта toyota.ru

Он останется рамным!

Рамных внедорожников в мире осталось совсем немного: фактически их можно пересчитать по пальцам одной руки. Новая модель УАЗа сохранит классическую рамную конструкцию, но сама рама будет полностью модернизирована.

Фактически речь идет о новой конструкции, и главное в ней - появление сминаемых зон, которые отсутствуют на нынешней, ведущей свою родословную от УАЗ-469. Главная задача: вписаться в требования EuroNCAP. Не заработать в краш-тестах уважаемой организации максимум звезд, а хотя бы минимально соответствовать предъявляемым требованиям.

На самом заводе компетенций для такой работы нет, поэтому она поручена Центру компьютерного инжиниринга при Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого.

Здесь есть все необходимое оборудование и высококвалифицированные специалисты: Центр сотрудничает с ведущими автопроизводителями мира, участвовал в разработке автомобилей Aurus.

Передняя подвеска у нового внедорожника, носящего кодовое имя «Патриот 2020», станет независимой, задняя избавится от рессор и получит пружины. Но в целом конструкция позволит машине уверенно чувствовать себя на бездорожье.



Одна из первых компьютерных модуляций рамы проекта «Патриот 2020»

Внешне - эволюция

Пересмотр характеристик рамы потребует изменений и во внешности машины. Полностью другим должен стать передок, а вот с задней двери (тоже новой) исчезнет запасное колесо. Оно переедет под днище багажного отсека. Но практически все нижние панели кузова будут новыми: из сверхвысокопрочных и высокопрочных сталей, появятся новые усилители кузова.

Также стоит ждать косметических обновлений: новой светотехники и бамперов: на остальное у УАЗа просто нет денег, а все изменения необходимо внедрить на текущем оборудовании. Замена конвейера, даже частичная, проектом не предусматривается.

Двигатели: сборная солянка

Под новый внедорожник совместно с немецкой компанией FEV разрабатывается семейство 4-цилиндровых бензиновых двигателей, как атмосферных, так и турбированных. По предварительной информации, они будут выдавать от 120 до 180 л.с.

Но нынешний силовой агрегат тоже остается в строю. Во-первых, им станут оснащать Патриот, который несколько лет будет производиться параллельно с новой моделью, во-вторых, его получат базовые, вероятнее всего коммерческие, версии новой модели. Ведь на ее базе планируется сделать грузовичок и фургон, которые впоследствии заменят УАЗ Пикап и УАЗ Профи.

Вадим Швецов опроверг возможность установки на новую модель турбодизеля. Но под его началом остается Ford Sollers, которое будет выпускать исключительно коммерческие автомобили семейства Ford Transit. Почему бы не позаимствовать у него 2,2-литровый турбодизель?

Оснащение

Еще пять лет назад УАЗ начал работать над комплексом систем помощи ADAS. Здесь и система помощи при парковке, и система распознавания знаков, не говоря уж о системе экстренного торможения перед препятствием и других современных системах активной безопасности. Но дальше одной презентации и нескольких заявлений дело не пошло.

Новый внедорожник должен получить комплекс ADAS. Да и вообще, оснащение обещает быть богатым.

Тут тебе и вставки под дерево, и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, и много другое. Но… только в богатых дорогих версиях.

Когда Швецов говорил о цене в 1,5 миллиона, он, скорее всего, подразумевал базовую версию машины. А навороченный внедорожник с самым мощным двигателем и автоматом будет стоить больше 2 миллионов рублей.

И это все?

У Ульяновского автозавода есть кроссовер с несущим кузовом, который носит индекс УАЗ-3170. По сути это прямой конкурент таким машинам, как Toyota RAV4 или Kia Sportage. Но работы по данному проекту заморожены.

По данным «За рулем», Вадим Швецов надеется на господдержку, которую он может получить после организации серийного производства автомобилей Aurus на мощностях «Соллерс».

Да и глава Минпромторга Денис Мантуров говорил о том, что в рамках проекта Единая модульная платформа (ЕМП) может быть создан небольшой массовый автомобиль сегмента SUV.